Em 1968, um encontro do Rei Pelé com a rainha Elizabeth coroou um dia de gala no Maracanã

Existem partidas que ficam marcadas por jogadas e lances geniais, outras por fatores extracampo. Em 10 de novembro de 1968, a seleção paulista venceu a carioca por 3 a 2, em um amistoso no Maracanã. A rainha Elizabeth II e o príncipe Phillip visitaram o Brasil e foram ao maior estádio do mundo assistir à apresentação de uma constelação de craques. Ao final, ela entregou um troféu ao Rei Pelé. “A rainha Elizabeth II, o príncipe Phillip e a comitiva real britânica viram Pelé marcar um gol ontem no Maracanã, na partida amistosa entre as seleções de São Paulo e da Guanabara. Os paulistas triunfaram por 3 a 2, marcando, pela ordem, Toninho, Pelé, Roberto, Carlos Alberto e Paulo Cézar, estes dois últimos cobrando penalidades máximas. Depois do jogo, a rainha recebeu os capitães das duas equipes, que foram Pelé e Gérson, os quais tiveram que ser substituídos antes do final”, destacou a reportagem da Folha de S.Paulo.

SELEÇÃO CARIOCA 2×3 SELEÇÃO PAULISTA – 10.11.68 – Maracanã

Cariocas: Félix; Moreira, Brito, Leônidas (Luis Alberto) e Eberval; Carlos Roberto, Gérson (Jaime) e Paulo Cézar; Nado (Wilton), Jairzinho e Roberto (Nei).

Técnico: Paulinho de Almeida

Paulistas: Picasso; Carlos Alberto, Jurandir, Dias e Rildo; Clodoaldo (Dudu), Rivellino (Ademir da Guia) e Pelé (Leivinha); Paulo Borges (Eurico), Toninho e Abel (Edu).

Técnico: Antoninho Fernandes

Árbitro: Armando Marques

Gols: Toninho (5), Pelé (40) e Roberto (43), no primeiro tempo; Carlos Alberto (20) e Paulo Cézar (45), na etapa final.

Em campo, oito foram titulares da seleção brasileira tricampeã do mundo, no México, em 1970. Naquele dia, no Maracanã, Pelé marcou o gol novecentos da carreira. Em entrevista ao jornal O Globo, o Rei não escondeu a emoção pelo encontro com a rainha: “É uma rotina da minha vida, mas eu procuro renovar a alegria dos contatos com os que me cercam. Hoje, por exemplo, vivo um dia de grande satisfação porque tive a oportunidade de participar de um espetáculo inesquecível e no final apertar a mão da rainha Elizabeth, o que afinal de contas é um privilégio de pouca gente no mundo inteiro. O Príncipe Philip é também uma simpatia e eu já o conhecia de outro acontecimento, tendo então a ocasião de revê-lo no Maracanã.” Ouça os gols da partida com a narração de Waldir Amaral, da Rádio Globo: