Jovem Pan resgata narrações de rádio com gols históricos de Pelé: QUATRO HORAS DE EMOÇÃO
Nesta semana, um feito histórico de Pelé completou 70 anos: o primeiro gol do futuro Rei do futebol com a camisa do Santos. Em sete de setembro de 1956, aos dezesseis anos, ele estreou pelo time de Vila Belmiro e balançou as redes do Corinthians de Santo André, em jogo disputado no ABC paulista. O garoto saiu do banco de reservas ao longo do segundo tempo da partida e marcou o sexto gol dos visitantes, que golearam o adversário por 7 a 1.
O técnico Lula escalou o Santos assim: Manga; Hélvio e Ivan (Cássio); Ramiro (Fioti), Urubatão e Zito (Feijó); Alfredinho (Dorval), Álvaro (Raimundinho), Del Vecchio (Pelé), Jair Rosa Pinto e Tite. O goleiro do Corinthians de Santo André era Zaluar Torres Rodrigues, que entrava para a história. Pelé era uma grande promessa do futebol, além do mais por ter sido levado ao Santos pelo ex-jogador Waldemar de Brito.
Gostaria de disponibilizar aos amigos do “Memória da Pan”, mais uma raridade do rádio esportivo: um compilado de quatro horas com gols de Pelé. Destaque para as narrações de Pedro Luiz, Fiori Gigliotti e Milton Camargo.
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