Ouça a íntegra dos jogos da seleção na Copa de 1970 com comentários de Claudio Carsughi
No dia da triste notícia da partida do lendário Claudio Carsughi, nada melhor do que homenagear o mestre, ouvindo o mestre. Das cinco Copas que cobriu pela Jovem Pan, a de 1970, no México, foi a mais emblemática. Naquele ano, Pan, Bandeirantes e Nacional formaram um pool para as transmissões. Ao lado de Joseval Peixoto, narrador, e Geraldo Blota, repórter, Cláudio Carsughi inovou ao trazer informações sobre as estatísticas.
Dos seis jogos da seleção, o jornalista atuou em quatro: Tchecoslováquia e Romênia, na primeira fase, Uruguai, na semifinal, e contra a Itália, na decisão. Ouça a íntegra dos duelos que, além de Joseval Peixoto, tiveram as narrações de Fiori Gigliotti (Bandeirantes) e Pedro Luiz (Nacional-SP). A playlist traz ainda o pós-jogo da conquista do tricampeonato mundial pelo Brasil.
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