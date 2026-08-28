Em abril de 1971, Corinthians e Palmeiras fizeram um dos maiores duelos em todos os tempos

Em 25 de abril de 1971, o Morumbi recebeu sessenta mil pessoas para um dos duelos mais tradicionais do futebol paulista. Corinthians e Palmeiras fizeram naquele dia uma partida de tirar o fôlego. O jogo é lembrado até hoje pela torcida alvinegra. “Um Corinthians eufórico com aquela garra que vence campeonatos”, foi o destaque de capa da Folha de S.Paulo. Apesar da manchete impactante, é bom frisar que o time de Parque São Jorge não era campeão desde 1954. Entretanto, a vitória valeu por um título.

“O Corinthians teve três adversários no jogo de ontem: o Palmeiras, o juiz Armando Marques e a teimosia do treinador Sarno. O Palmeiras, por si só, já era um adversário difícil. Sua equipe, melhor armada, tinha ainda todos os titulares. Bastaram duas falhas da defesa corintiana para que o ataque palmeirense chegasse imediatamente aos 2 a 0, com apenas oito minutos de jogo. Bloqueando com eficiência incomum o meio de campo; utilizando no máximo três jogadores no ataque; impondo seu próprio ritmo, o quadro palmeirense dominou de maneira total, reduzindo o Corinthians ao nível de qualquer equipe pequena”, ressaltou a publicação.

O Palmeiras abriu vantagem de 2 a 0, com gols de César Maluco, a um minuto e aos 9 do primeiro tempo. Na etapa final, Mirandinha diminuiu, aos 5, e Adãozinho empatou, aos 24. Aos 25, Leivinha colocou o verdão novamente em vantagem: 3 a 2. Mas, Tião, aos 27, e Mirandinha, aos 43, construíram o placar histórico.



CORINTHIANS 4×3 PALMEIRAS – 25.04.1971 – MORUMBI

Corinthians: Ado; Zé Maria, Luís Carlos, Sadi e Pedrinho; Tião, Rivelino e Samarone (Adãozinho); Lindóia (Natal), Mirandinha e Peri.

Técnico: Francisco Sarno.

Palmeiras: Leão; Eurico, Baldochi, Luís Pereira e Dé; Dudu, Ademir da Guia, Héctor Silva e Fedato; César Maluco e Pio.

Técnico: Rubens Minelli.

Estádio: Morumbi

Árbitro: Armando Marques

Gols: César (1 e 9) no primeiro tempo; Mirandinha (5 e 43), Adãozinho (24), Leivinha (25) e Tião (27)

Público: 60.445

Ouça agora os gols da partida com narração de Joseval Peixoto pelas ondas da Jovem Pan: