Há 70 anos, o Brasil era escolhido como sede da Copa de 1950, que, inicialmente, seria em 1949

A decisão sobre o primeiro mundial do pós-guerra foi tomada pela Fifa, em 1946

Foi durante um congresso da Fifa, em Luxemburgo, um pequeno país fronteiriço de França, Bélgica e Alemanha, em 25 de julho de 1946, que indicou o Brasil como sede da Copa de 1950. Inicialmente, o mundial seria disputado no ano anterior, mas o país precisaria de mais tempo para tomar as providências necessárias, como construir um estádio à altura da competição.

Os jornais do dia seguinte deram amplo destaque à reunião na Europa, a primeira da Fifa depois da Segunda Guerra.

“Em 49, e no Brasil” (Jornal dos Sports)

“Brasil, sede do Campeonato Mundial” (Folha da Noite)

“A Taça do Mundo será disputada no Brasil, em 1949” (Estado de S.Paulo)

“Em 49 no Brasil e em 51 na Suíça” (O Globo)

“A disputa do Campeonato Mundial de Foot-ball será no Brasil em 1949” (Jornal do Brasil)

“Será em 1949, no Brasil, o Campeonato Mundial” (Correio da Manhã)

A Argentina e a Alemanha também pleiteavam receber o mundial. Entretanto, o país europeu, derrotado na guerra, não tinha nenhuma condição de brigar pela organização. Já os argentinos só seriam escolhidos, caso o Brasil desistisse. A última Copa disputada tinha sido a de 1938, na França. As edições de 1942 e 1946 foram canceladas.

Antes mesmo do Brasil ser confirmado, o então presidente da Fifa, Jules Rimet, já indicava a decisão final, em uma longa entrevista reproduzida pela Associated Press: “Está virtualmente decidido que a Taça do Mundo seja jogada no Rio de Janeiro, já que se trata de uma candidatura oficialmente apoiada por outras federações da América Latina e também pelo acordo subscrito pela Argentina.” Pelo tal acordo, citado pelo cartola, a Argentina só sediaria o mundial, caso o Brasil desistisse. Jules Rimet gostaria que o torneio fosse disputado em 1947, mas reconheceu que o tempo era escasso. O Brasil pleiteava o adiamento para o ano seguinte, mas o presidente da Fifa ponderava: “(…) Em 1948, serão celebrados os Jogos Olímpicos. No meu modo de entender, deve-se evitar que o Torneio Olímpico coincida com a Taça do Mundo, e que uma outra competição perca seu esplendor, por sua realização no mesmo ano e, certamente, no mesmo período. (…).”

No congresso, em Luxemburgo, ficou resolvido que a Copa seria em 1949. Entretanto, a Fifa decidiu pelo ano de 1950 e o Maracanã foi construído em menos de dois anos. Apesar do desfecho negativo do mundial para a seleção brasileira, o estádio continua sendo um ícone do futebol do planeta.