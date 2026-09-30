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Thiago Uberreich

Jovem Pan resgata entrevista com o goleiro da lendária seleção da Hungria da Copa de 1954

Em 2009, Gyula Grosics foi entrevistado por Flávio Prado no programa “Mundo da Bola”
Thiago Uberreich

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Puskás
Ferenc Puskás Divulgação

Quem gosta de futebol já ouviu falar na seleção da Hungria que disputou a Copa de 1954, na Suíça. Apesar de apresentar um futebol marcante, a equipe perdeu a finalíssima para a Alemanha, em Berna. Na primeira fase, as duas equipes tinham se enfrentado e os “magiares” venceram de goleada: 8 a 3. Abaixo, a ficha da decisão do mundial: 

ALEMANHA 3 × 2 HUNGRIA – Berna – 04.07.1954

Alemanha: Turek; Posipal e Liebrich; Kohlmeyer, Horst Eckel e Karl Mai; Rahn, Morlock, Ottmar Walter, Fritz Walter e Schäfer.

Técnico: Sepp Herberger. 

Hungria: Grosics; Buzánszky, Lóránt; Lantos, Bozsik e Zakarías; Jozsef Toth, Kocsis, Hidegkuti, Puskás e Czibor.

Técnico: Gustav Sebes. 

Árbitro: William Ling (Inglaterra).

Gols: Puskás (6), Czibor (9), Morlock (11) e Rahn (18) no primeiro tempo; Rahn (39) na etapa final.

Público: 62.000.

A geração de Ferenc Puskás encantou o planeta com um jogo rápido e aplicado. Até a década de 1950, os times não costumavam fazer aquecimento antes dos duelos. Os atletas húngaros, ao contrário, se exercitavam e iniciavam os confrontos em um ritmo acelerado. Na Copa, eles marcaram inúmeros gols nos primeiros minutos. A seleção húngara ficou invicta por 31 jogos (27 vitórias e quatro empates) e perdeu, justamente, a final da Copa para a Alemanha. Naquele mundial, a seleção marcou 27 gols em cinco partidas, um recorde!

Revirando os arquivos da Jovem Pan, encontrei uma entrevista feita por Flávio Prado com o goleiro Gyula Grosics (1926-2014). A conversa foi exibida no programa “Mundo da Bola” em 24 de janeiro de 2009. Mais um momento imperdível no “Memória da Pan”.

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