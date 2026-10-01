Em 1980, Baltazar e Idário relembraram histórias do Pacaembu, que completava 40 anos

Em abril de 1980, a Jovem Pan levou ao ar uma série de entrevistas em comemoração aos 40 anos do Pacaembu. O estádio leva o nome de Paulo Machado de Carvalho, homenagem ao Marechal da Vitória, chefe da delegação brasileira nas Copas de 1958, na Suécia, e 1962, no Chile. Além de desportista ligado ao São Paulo Futebol Clube, ele era empresário de comunicação, dono da rádio Panamericana (Jovem Pan) e da TV Record.

O repórter Wanderley Nogueira entrevistou dois jogadores que marcaram época no Corinthians e tiveram uma história marcante no Pacaembu. Oswaldo Silva, que entrou para a história como Baltazar, “o cabecinha de ouro” (1926-1997), fez mais de quatrocentos gols com a camisa alvinegra. Jogou no Parque São Jorge de 1945 a 1957. Pela seleção brasileira, disputou a Copa de 1950 e estava em campo no empate com a Suíça, 2 a 2, justamente no Pacaembu. Um dos tentos da equipe nacional foi dele.

Outro atleta entrevistado, Idário (1927-2009) jogou no Corinthians de 1949 a 1959. Assim como Baltazar, integrava o elenco campeão paulista de 1954, ano do Quarto Centenário de São Paulo.

Acompanhe as histórias de dois grandes nomes do futebol paulista nesta gravação histórica resgatada pelo “Memória da Pan”.