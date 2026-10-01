Em 1980, Baltazar e Idário relembraram histórias do Pacaembu, que completava 40 anos
Em abril de 1980, a Jovem Pan levou ao ar uma série de entrevistas em comemoração aos 40 anos do Pacaembu. O estádio leva o nome de Paulo Machado de Carvalho, homenagem ao Marechal da Vitória, chefe da delegação brasileira nas Copas de 1958, na Suécia, e 1962, no Chile. Além de desportista ligado ao São Paulo Futebol Clube, ele era empresário de comunicação, dono da rádio Panamericana (Jovem Pan) e da TV Record.
O repórter Wanderley Nogueira entrevistou dois jogadores que marcaram época no Corinthians e tiveram uma história marcante no Pacaembu. Oswaldo Silva, que entrou para a história como Baltazar, “o cabecinha de ouro” (1926-1997), fez mais de quatrocentos gols com a camisa alvinegra. Jogou no Parque São Jorge de 1945 a 1957. Pela seleção brasileira, disputou a Copa de 1950 e estava em campo no empate com a Suíça, 2 a 2, justamente no Pacaembu. Um dos tentos da equipe nacional foi dele.
Outro atleta entrevistado, Idário (1927-2009) jogou no Corinthians de 1949 a 1959. Assim como Baltazar, integrava o elenco campeão paulista de 1954, ano do Quarto Centenário de São Paulo.
Acompanhe as histórias de dois grandes nomes do futebol paulista nesta gravação histórica resgatada pelo “Memória da Pan”.
continue lendo
- Seleção faz primeiro tempo pífio, mas tem lampejo de bom futebol na segunda etapa e vence a Austrália por 4 a 2 Thiago Uberreich · há 2 dias
- Em 1992, Flávio Prado entrevistou o uruguaio Alcides Ghiggia, carrasco da seleção brasileira na Copa de 1950 Thiago Uberreich · há 3 dias
- Até quando vai o “mau futebol crônico” da seleção brasileira que apenas empata com a Austrália? Thiago Uberreich · há 6 dias
- Disco raríssimo da Rádio Gazeta relembra partidas marcantes do Campeonato Brasileiro de 1976 Thiago Uberreich · há 1 semana