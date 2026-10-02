Jovem Pan resgata gravação histórica da vitória de Portugal sobre a Coreia do Norte na Copa de 1966

Essa é uma relíquia do rádio esportivo que eu jamais imaginei que um dia pudesse aparecer: uma gravação de uma hora da partida entre Portugal e Coreia do Norte, válida pelas quartas de final da Copa de 1966, na Inglaterra. O jogo, disputado em Liverpool, começou de maneira surpreendente. A equipe asiática já vencia por 3 a 0 aos 25 minutos do primeiro tempo. Os europeus, treinados por Otto Glória, tinham eliminado justamente o Brasil, na primeira fase: 3 a 1. Pelé foi caçado em campo por jogadores como Morais e saiu machucado. A grande estrela da equipe era Eusébio da Silva Ferreira. O craque fez dois gols ainda na etapa inicial, que terminou 3 a 2.

No segundo tempo, os asiáticos estavam exaustos. Eusébio empatou aos 11 e virou aos 14 minutos. José Augusto fechou o placar: 5 a 3. Na semifinal, os portugueses perderam para a Inglaterra, 2 a 1, mas venceram a URSS e terminaram a Copa em terceiro. Eusébio, chamado de “Pelé europeu”, foi o artilheiro do mundial com nove gols.

Agora a relíquia: a gravação da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, apesar de incompleta, tem início quando o placar ainda está 3 a 2 para a Coreia. A narração é de Jorge Curi. Paulo César Tenius faz as reportagens e o lendário João Saldanha comenta o duelo. Depois da partida, Washington Rodrigues, o apolinho, entrevista torcedores diretamente da Cinelândia no Rio de Janeiro. Imperdível!