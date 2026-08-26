Há 78 anos, o Jornal dos Sports anunciava o início da construção do Maracanã

“Começa a realidade do estádio”, trazia em letras garrafais o Jornal dos Sports, na edição de 18 de agosto de 1948. O dono do periódico carioca era o jornalista Mário Filho, que lutou para que o Maracanã virasse realidade. Em meados da década de 1966, o estádio ganharia o nome dele.

Em julho de 1946, o Brasil foi confirmado pela Fifa como sede da Copa. Inicialmente previsto para 1949, o mundial foi disputado entre junho e julho do ano seguinte. A partir daquele momento, começou uma guerra política entre favoráveis e contrários à construção de um estádio com capacidade para duzentas mil pessoas. Depois de muita luta, as obras finalmente começaram e o fato teve ampla cobertura da imprensa. “Já no solo brasileiro o concreto ciclópico onde assentarão as bases do estádio monumental para 1950. Reafirma o prefeito sua inabalável decisão: ‘A Copa do Mundo no Estádio Municipal – Solenemente movimentadas as primeiras betoneiras – ato significativo de ontem nos terrenos do antigo Derby”, exaltava o Jornal dos Sports.

A publicação exaltava a figura do prefeito do Rio de Janeiro, ainda capital do Brasil em 1948. O general Ângelo Mendes de Morais comandou a “cerimônia” feita para marcar o começo efetivo das obras do Maracanã: “Objetivando com atos levados a cabo no sugestivo ambiente do antigo prado de corridas do Derby Club, ora transformado em extensa área de construção, com o maquinário à vista e quase um milhar de operários em intensa atividade, as palavras que pronunciou ontem o general Mendes de Morais ante o mais significativo público, qual seja alguns de seus mais destacados colegas de armas, dirigentes dos mais altos poderes esportivos do país, autoridades civis, jornalistas e locutores de rádio e povo em geral, valeriam por si próprias como o mais sagrado penhor jamais dado por um homem de governo à concretização de uma obra sua. (…).” Mendes de Morais criticou quem se posicionou contrário à construção do estádio e que ninguém deveria duvidar do êxito do trabalho da prefeitura para honrar o compromisso para a Copa.

A inauguração do “monstro de concreto” ocorreu em 16 de junho de 1950, faltando oito dias para o início do mundial. O prefeito dizia que tinha cumprido a palavra dele ao entregar o estádio ao Brasil e cobrou dos jogadores a vitória na competição. O Maracanã está em pé até hoje, mas o título ficou com o Uruguai.