Áudios de árbitros e jogadores na Premier League

Conversas entre árbitros e jogadores em campo poderão ser ouvidas pelos torcedores durante as transmissões ao vivo

O defensor inglês do Tottenham Hotspur, camisa 24, Djed Spence, questiona o árbitro assistente após ele não assinalar um escanteio durante a partida de futebol da Premier League entre Tottenham Hotspur e Everton, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, em 24 de maio de 2026

A Premier League deu mais um passo importante em direção à transparência na arbitragem. A partir desta temporada 2026-27, as conversas entre árbitros e jogadores em campo poderão ser ouvidas pelos torcedores durante as transmissões ao vivo — algo inédito na história da competição.

O áudio virá das RefCams, as câmeras acopladas à cabeça dos árbitros. Sky Sports e TNT Sports, detentoras dos direitos domésticos, terão autorização para exibir um ou dois trechos selecionados por rodada, inseridos em replays quase ao vivo.

O número de jogos com RefCam também aumenta significativamente, saindo de cerca de 20 para aproximadamente 45 partidas.

A medida é puxada por Howard Webb, chefe de arbitragem da Pro Ref (antiga PGMOL), que desde que assumiu o cargo tem trabalhado para abrir a “caixa-preta” das decisões.

O programa “Mic’d Up”, lançado em 2023, já mostrava trechos depois dos jogos. Agora o áudio entra na transmissão enquanto o jogo ainda está acontecendo.Há limites claros.

O áudio não será contínuo nem em tempo real absoluto. E, por regra da IFAB (o órgão que define as leis do jogo), continua proibido transmitir conversas envolvendo o VAR ao vivo.

Ou seja, o que o torcedor vai ouvir são basicamente as interações diretas entre o árbitro e os jogadores em campo.

E se tiver palavrão? A pergunta é inevitável. Como os trechos são selecionados e editados pelas emissoras, é muito improvável que xingamentos pesados vão ao ar sem filtro.

A TV britânica segue regras rigorosas de linguagem, e o objetivo da Premier League é esclarecer decisões, não virar um reality show de ofensas.

O mais provável é que trechos com linguagem excessiva sejam bipados ou simplesmente descartados.

Ainda assim, a novidade é relevante. Pela primeira vez o torcedor terá acesso quase imediato ao que realmente é dito em momentos de tensão — o “foi pênalti?”, o “não toquei nele”, o “acalma aí”.

Isso pode ajudar a reduzir a desconfiança crônica em relação à arbitragem, desde que a seleção dos clips seja honesta e representativa.É um avanço.

Mas ainda é um avanço controlado. A Premier League está testando o terreno com cuidado. O próximo passo natural seria liberar também o áudio do VAR em tempo real — algo que a própria liga e a Pro Ref já tentam negociar com a IFAB.

Até lá, teremos pelo menos um pedaço a mais da verdade em campo.

E verdade, no futebol, quase sempre vale a pena ouvir.

Até a próxima

*com informações do The Times.