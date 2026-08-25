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Wanderley Nogueira

Brasil na Índia: entre o sonho e a polêmica

Seleção brasileira vai enfrentar os indianos no dia 3 de outubro
Wanderley Nogueira

Wanderley Nogueira

Seleção Brasileira durante treinamento na terça-feira (23)
Seleção Brasileira durante treinamento na terça-feira (23) Rafael Ribeiro e Nelson Terme / CBF

Os principais jornais indianos cobrem com destaque o amistoso histórico entre Índia e Brasil, marcado para 3 de outubro de 2026 no Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (Salt Lake Stadium), em Calcutá.

Será o primeiro confronto entre as seleções masculinas seniores e a primeira vez que a Seleção Brasileira joga em solo indiano.

Veículos como The Indian Express, India Today, The Hindu, Times of India, Hindustan Times, Sportstar e Business Standard destacam o caráter histórico da partida.

 A Índia, 138ª no ranking da FIFA, enfrentará o Brasil,  5ª colocação — o adversário de ranking mais alto que os indianos enfrentarão desde que o ranking mundial foi criado, em 1992.

A CBF e a AIFF confirmaram o jogo no final de julho de 2026. O Brasil chegará após dois amistosos contra a Austrália (25 e 29 de setembro). 

Dirigentes indianos descrevem o confronto como “um capítulo marcante na história do futebol indiano” e “uma data para os livros de história”, ressaltando a grande base de fãs brasileiros no país, especialmente em Calcutá, e o apoio recebido pela Seleção durante a última Copa do Mundo.

A cobertura, no entanto, não é apenas de entusiasmo.

Há críticas relevantes. A AIFF retirou a Índia da inaugural FIFA ASEAN Cup, na Indonésia, por conflito de datas com o amistoso. 

Críticos, incluindo o ex-capitão Bhaichung Bhutia, argumentam que a ASEAN Cup teria mais valor competitivo e financeiro.

 Bhutia foi além: pediu publicamente o boicote dos torcedores, questionando os gastos estimados entre 50 e 70 crore de rúpias (cerca de R$ 30 a 45 milhões) para trazer o Brasil. 

Segundo ele, o dinheiro seria melhor investido em infraestrutura, base e esportes em West Bengal.

 Outros nomes, como I.M. Vijayan, defenderam a visita como uma memória importante para os jovens jogadores.

A CBF, por sua vez, permanece comprometida com o jogo e indiferente aos pedidos de boicote.

Nos preparativos, uma delegação brasileira visitou Calcutá para inspecionar o estádio, campos de treino, acomodações e segurança.

 Autoridades locais relataram satisfação geral, mas o jornal Telegraph apontou preocupação dos brasileiros com a baixa densidade do gramado, afetado por jogos da Durand Cup, e o risco de lesões.

 A CBF deve enviar um especialista em gramados.

 Ainda há tempo para correções até outubro.

Em resumo, a imprensa indiana equilibra o fascínio pelo “sonho” de receber o Brasil com debates sobre custos, prioridades da federação e o estado do estádio.

 O jogo é tratado como um dos maiores eventos da história do futebol no país.

Até a próxima.

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