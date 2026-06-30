Brasil x Noruega: Favorito ou Armadilha?

Brasil e Noruega num jogo eliminatório!



Nas redes já vi de tudo: “foi melhor a Noruega”, “preferia a Costa do Marfim”, “não queria nenhuma” e “vamos ganhar de qualquer uma”. Vejo a Noruega como uma seleção respeitável, mas o Brasil é claro favorito.



Claro, isso é antes da bola rolar.



Dados reais: 6º do ranking FIFA contra o 31º. Noruega é física, bem organizada, com transições rápidas, tem o monstro Haaland… e, em quatro jogos, nunca perdeu para o Brasil (2 vitórias e 2 empates). O último encontro foi empate há quase 20 anos.



O Brasil é superior tecnicamente, tem mais experiência e costuma dominar europeus de meio de tabela em Copas. Vejo a Noruega como uma “europeia controlada” — mais previsível e fácil de estudar do que a Costa do Marfim.



Nesse Mundial, os favoritos vêm mandando bem (cerca de 70% dos mais bem ranqueados avançando). Imagino que Ancelotti vai pedir atenção máxima no Haaland — ele sozinho decide um jogo.



Ter grande confiança numa vitória brasileira,não é desejo irreal.



Até a próxima.