Memphis: opinião definitiva hoje pode não ser a certa

Tempo vai dizer se a decisão foi acertada, errada, ou um pouco das duas coisas

Ainda o assunto Memphis Depay.

Continuo achando que só daqui a algum tempo vamos conseguir avaliar com mais precisão o que a diretoria do Corinthians fez nesse episódio.

A pergunta que eu faço é simples:foi um freio de arrumação responsável… ou mais um desastre da gestão?

Sem acesso aos números reais do contrato, à avaliação técnica interna, ao fluxo de caixa projetado e ao planejamento do clube, qualquer opinião definitiva hoje corre o risco de não bater com a realidade.

O tempo vai dizer se a decisão foi acertada, errada, ou um pouco das duas coisas.

A diretoria do Corinthians carrega, há anos, a marca de uma gestão descontrolada. Lambanças, denúncias e acusações não faltaram.

Mas, antes do caso Memphis, o discurso de que “não tem dinheiro para bancar compromissos pesados” tinha quase unanimidade.

Agora, muitos dizem que com ele isso não se aplica. Talvez essas pessoas realmente conheçam as informações internas: o contexto financeiro, as cláusulas, as exigências do jogador, o desempenho real, as participações de receita… e, mesmo assim, ainda considerem um erro não ter renovado.

O que complica ainda mais é o volume de dinheiro envolvido.

Se renovasse, o clube assumia mais dois anos de salário — mesmo reduzido — e diluía a dívida antiga de cerca de 42 milhões.

Sem renovar, essa mesma dívida, com juros e encargos, pode saltar para 70, 77 milhões… e há risco real de cobrança judicial mais agressiva, inclusive tentando incluir o valor do contrato que não foi assinado.

Agora imagina um economista de grande reputação, absolutamente imparcial.



Se alguém perguntasse a opinião dele hoje, ele daria um veredicto definitivo sem ter examinado toda a documentação e o caixa real do clube?



Mesmo sabendo que a maioria da torcida queria a renovação?



Eu, pessoalmente, prefiro esperar.



Porque opinião definitiva, neste momento, pode simplesmente não ser a certa.



Até a próxima.