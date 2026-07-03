Copa de 2026 registra 13 vezes mais ataques de ódio do que edição de 2022; FIFA acende alerta

A FIFA divulgou um dado bem preocupante: 89 mil publicações abusivas identificadas só na fase de grupos da Copa 2026. Isso é 13 vezes mais do que no Catar 2022. E o pior: 11% delas eram racistas — um aumento de 3 pontos percentuais em relação à última Copa.



A gente viu isso na prática. No Brasil x Japão explodiu troca de estereótipos: ‘olho puxado’, piadas com nomes e cultura de um lado; ‘macaco’, crime e desordem do outro. Nipo-brasileiros ficaram no meio do fogo cruzado. Em jogos com seleções africanas, apareceram ataques de ‘bruxaria’, comentários sobre físico e gestos racistas nos estádios. Tem ainda xenofobia na imigração e tratamento desigual.



O Serviço de Proteção às Redes Sociais da FIFA (SMPS) analisou mais de 6 milhões de posts, enviou 225 mil para revisão humana e tomou medidas concretas: escondeu 181 mil comentários de ódio, identificou cerca de 1.000 contas para investigação mais profunda e já preparou mais de 100 casos que passam do limite legal para ação judicial e encaminhamento às autoridades policiais.



Torcer com paixão é o que faz a Copa ser incrível — gritar gol, vibrar, apoiar o time. O problema é quando a rivalidade vira ódio gratuito, racismo e xenofobia.



Futebol une povos. A gente que tá dividindo nas redes. Com racismo e xenofobia não tem jogo. Até a próxima.