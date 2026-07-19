Espanha confirma o que mostrou até a final da Copa: equilíbrio e organização

A Argentina lutou com muita garra, mesmo jogando com um homem a menos durante boa parte do jogo

A bola rolou até o último segundo da prorrogação e a Espanha é campeã da Copa do Mundo 2026. Numa final tensa e de alto nível técnico, a Fúria foi superior durante quase toda a partida. Atacou com insistência, criou as melhores chances e mereceu o gol da vitória.

Confirmou, assim, o que mostrou ao longo de todo o torneio: um time equilibrado, intenso e com excelente organização coletiva.

A Argentina lutou com muita garra, mesmo jogando com um homem a menos durante boa parte do jogo. Mostrou mais uma vez a alma de campeã, mas não conseguiu resistir ao volume ofensivo espanhol.

Esta conquista tem um sabor especial para a Espanha. Dezesseis anos depois de 2010, a seleção volta ao topo do mundo.

É a confirmação de um projeto de excelência, de uma geração talentosa liderada por jovens como Lamine Yamal e sustentada por veteranos decisivos.

Neste momento, a emoção toma conta da Espanha. De Madri a Barcelona, de Sevilha a Bilbao, o país inteiro parou para celebrar. Ruas lotadas, bandeiras vermelhas e amarelas por todo lado, lágrimas e abraços — uma festa nacional que o povo espanhol tanto esperava.

Para a Argentina, resta o orgulho de ter chegado à final no último dia do Mundial com uma campanha dura e de ter oferecido grandes emoções..

Messi e companhia deixam o Mundial de cabeça erguida.Do ponto de vista brasileiro, é impossível não reconhecer a grandeza do futebol espanhol. Uma escola que, mais uma vez, prova por que continua sendo referência mundial.

Até a próxima.