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Wanderley Nogueira

Memphis: reabertura sob pressão e o olhar do mercado

Corinthians tenta reabrir a negociação, desde que Memphis aceite receber apenas os salários de 27 milhões de reais por ano
Wanderley Nogueira

Wanderley Nogueira

memphis depay
Corinthians decidiu não renovar contrato com Memphis Depay EVERTON OKUBO/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO

Memphis. Como dissemos, mais um capítulo. 

Há notícias de que o Corinthians tenta reabrir a negociação, desde que Memphis aceite receber apenas os salários de 27 milhões de reais por ano, durante duas temporadas. 

Nesse cenário, ficariam de fora outros ganhos previstos antes, como os 6 milhões de ajuda de custo e os 15 milhões em verbas de marketing. 

Outra alternativa é o aporte de empresas parceiras para viabilizar a renovação. E se o Corinthians realmente conseguir reunir empresas nesse caso, será um acordo, digamos, atípico no mercado. 

Em assuntos complicados, empresas costumam hesitar. É um caso público, polarizado e com acusações de quebra de acordo. 

Qualquer marca que entre agora para “salvar” a renovação se associa a uma novela confusa, com pressão política e uma dívida que pode gerar processo na FIFA.

 Marcas grandes costumam evitar esse tipo de exposição. 

O Corinthians anunciou oficialmente que não renovaria por “saúde financeira”. Dias depois, já discute reabrir e busca dinheiro de parceiros. Isso demonstra inconsistência de decisão.

É comum, antes de conceder recursos, ter o aval do compliance. A maioria das empresas preferiria esperar a poeira baixar e ter clareza total sobre números, riscos jurídicos e governança.

 Entrar agora, no meio da pressão e da incerteza, seria visto como alto risco e baixo controle. Se, diante desse cenário, o Corinthians conseguir parceiros importantes para pagar parte da conta, será surpreendente. 

Vale esperar. Até a próxima.

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