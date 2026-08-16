Hugo Souza: racismo é crime, mostrar peso é zoeira; a diferença é óbvia

Uma comparação que não se sustenta

Mais um episódio de ofensas racistas.

Agora, a ofensa foi direcionada a Hugo Souza, goleiro do Corinthians, chamado de “macaco”, “mono” e outros termos pejorativos por alguns torcedores do Rosario Central.

O Corinthians pediu investigação e punição.

O Rosario Central respondeu com uma nota oficial. Disse que fará investigação interna e, ao mesmo tempo, acusou a torcida do Corinthians de atos “racistas” por exibir cédulas de peso argentino — visto como ofensa e deboche ao país — e por mostrar uma camiseta da seleção espanhola, provocação ligada à final do Mundial.

Comparou episódios incomparáveis.

Uma comparação que não se sustenta.

O racismo racial é crime em vários países, viola protocolos da Conmebol e da FIFA e tem um histórico reiterado em jogos na Argentina.

Não é provocação de torcida.

Mostrar ou rasgar pesos argentinos é provocação econômica, ligada à inflação histórica da Argentina.

É deboche ao país e à economia, não discriminação racial.

São atos de rivalidade de torcida — inadequados e passíveis de punição por desordem —, mas de outra categoria.

Colocar os dois casos no mesmo saco é igualar ações absolutamente desiguais.