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Wanderley Nogueira

Fábio, a lenda viva que desafia  o etarismo

Goleiro, que completa 46 anos no final de setembro, segue como titular absoluto do Fluminense
Wanderley Nogueira

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O goleiro do Fluminense, Fábio (nº 1), passa instruções aos companheiros de equipe durante o jogo de ida da Copa Libertadores MAURO PIMENTEL / AFP

Fábio, goleiro do Fluminense, continua demonstrando competência e eficácia aos 45 anos. E vale lembrar: foi dispensado do Cruzeiro porque estava “velho”.

O goleiro, que completa 46 anos no final de setembro, segue como titular absoluto do Fluminense, renovou contrato até o fim de 2027 e mantém atuações de alto nível. 

Só ontem (18 de agosto), na classificação do Flu nas oitavas da Libertadores contra o Independiente Rivadavia, foi o herói mais uma vez: defendeu dois pênaltis na disputa e salvou a equipe.

O episódio com o Cruzeiro é ainda mais gritante. 

Depois de 17 a 18 anos de clube, quase mil jogos e o status de ídolo absoluto, a nova gestão da SAF — comandada por Ronaldo Fenômeno — simplesmente não renovou o contrato em 2022.

 Oficialmente, o discurso foi de reestruturação financeira e corte de gastos.

 Na percepção geral, porém, prevaleceu o etarismo puro: “já tá velho, vamos renovar o elenco”.

Resultado? Fábio foi para o Fluminense, conquistou a Libertadores, bateu recordes mundiais de jogos, tornou-se o mais velho a atuar na competição continental e continua rendendo mais do que a maioria dos jovens da posição.

O futebol brasileiro ainda peca, em muitos momentos, nessa pressa de “modernizar” e descartar experiência. 

Fábio é a prova viva de que idade não é sinônimo de decadência quando há profissionalismo, cabeça e talento.

Lenda viva, mesmo.

Até a próxima.

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