Filho de imigrantes de Curaçao ao herói improvável

Livano Comenencia, de 22 anos, escreveu seu nome na história do futebol mundial ao marcar o primeiro gol de Curaçao em uma Copa do Mundo

Imagine um bebê nascido em Breda, na Holanda, filho de pais que vieram de Curaçao em busca de uma vida melhor. Esse bebê hoje se chama Livano Comenencia, tem 22 anos e acaba de escrever seu nome na história do futebol mundial.

Formado nas categorias de base do PSV Eindhoven, passou pela Juventus da Itália e hoje defende o Zürich, da Suíça. Nunca foi uma estrela global. Era apenas um lateral-direito competente, daqueles que trabalham em silêncio. Até hoje.

Neste domingo, 14 de junho de 2026, no NRG Stadium, Livano vestiu a camisa de Curaçao — o país de origem dos seus pais — uma pequena ilha com pouco mais de 150 mil habitantes e o menor país a disputar uma Copa do Mundo. Aos 21 minutos do primeiro tempo, contra a Alemanha, ele aproveitou uma sobra dentro da área, chutou forte no canto e… gol!

O primeiro gol da história de Curaçao em Mundiais. O estádio vibrou. Por alguns minutos, o pequeno país caribenho empatou com uma das maiores seleções do mundo. Um momento de pura magia. No final, a Alemanha goleou por 7 a 1.

Mas o placar não apaga a beleza da história. Da vida de filho de imigrantes, das categorias de base sem holofotes, do sonho silencioso… Livano Comenencia transformou tudo num único chute. Ele deixou de ser “aquele lateral do Zürich” para se tornar o herói que fez um país inteiro sonhar. O principal site de notícias de Curaçao, o curacao.nu, resumiu perfeitamente o sentimento da ilha: “Schitterend! Lenda Viva!” (Esplêndido! Lenda Viva!).

Curaçao perdeu a partida, mas ganhou algo muito maior: respeito, orgulho e uma página eterna na história do futebol. Que história incrível, meus amigos!