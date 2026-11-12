Japão entra em missão revanche contra o Brasil

O que, à primeira vista, parece apenas mais um jogo de preparação, ganhou um peso simbólico grande na imprensa japonesa

Jogadores do Japão durante empate contra a Holanda, na primeira rodada do grupo F da Copa do Mundo

O Japão enfrenta o Brasil em um amistoso em Singapura. O que, à primeira vista, parece apenas mais um jogo de preparação, ganhou um peso simbólico grande na imprensa japonesa.

Os principais jornais e sites do país (Sponichi, Mainichi, Asahi e outros) têm tratado o confronto sob dois prismas claros: a chance de revanche pela eliminação na Copa do Mundo 2026 e a despedida prática do técnico Hajime Moriyasu após oito anos no comando da seleção.

Em junho deste ano, o Brasil venceu o Japão por 2-1 na fase de 32-avos da Copa do Mundo, com gol nos acréscimos. Poucos meses antes, em outubro de 2025, o Japão havia conquistado uma vitória histórica de 3-2 sobre a seleção brasileira.

Esse contraste alimenta o discurso de “missão revanche” que domina a cobertura local.Moriyasu tem falado abertamente em “vencer o Brasil e seguir em frente”. Para a mídia japonesa, o jogo é visto como uma oportunidade de mostrar que o Samurai Blue já não é apenas um adversário respeitável, mas um time capaz de competir de igual para igual com os maiores do mundo.

A saída do técnico não tem a ver com pressão por resultados. Depois da eliminação na Copa do Mundo, a Japan Football Association (JFA) renovou o contrato de Moriyasu apenas até a Copa da Ásia 2027, originalmente marcada para janeiro.

O plano era que ele encerrasse seu longo ciclo nesse torneio e, a partir de março de 2027, passasse o comando para Go Oiwa (atual técnico da seleção sub-21, que também prepara o time olímpico).No início de novembro, porém, a AFC adiou a Copa da Ásia para dezembro de 2027–janeiro de 2028 por questões de segurança na Arábia Saudita. Como o contrato de Moriyasu estava vinculado ao calendário original e o sucessor já estava definido, a JFA confirmou que ele deixará o cargo até o final de 2026.

A transição para Oiwa em março se mantém.O próprio Moriyasu declarou que “aceita a realidade” e que pretende dar o máximo até o fim do contrato. Para ele, o desenvolvimento do futebol japonês é mais importante do que sua situação pessoal.

A imprensa local, por sua vez, trata os jogos de novembro em Singapura (contra o Brasil e, depois, contra o Paraguai) como a despedida prática dele — especialmente o último trabalho com os jogadores que atuam na Europa.

Um eventual amistoso no dia 30 de dezembro no Japão ainda é incerto e, mesmo que aconteça, dificilmente contará com os mesmos nomes europeus.

Moriyasu assume o Japão desde 2018. Sob seu comando, a seleção consolidou a imagem de time competitivo e organizado, com atuações memoráveis contra potências europeias em Copas do Mundo e uma vitória histórica sobre o Brasil em 2025.

Agora, aos 58 anos, ele encerra um dos ciclos mais longos da história recente da seleção.Os jogadores também sentem o peso do momento. Yukinari Sugawara, por exemplo, disse que o elenco entende que esses jogos podem ser os últimos de Moriyasu e que querem fazer algo especial. A presença de nomes como Takumi Minamino (que voltou à convocação) e as expectativas em torno de Takefusa Kubo reforçam o clima de “último capítulo” na cobertura japonesa.

Do lado japonês, a motivação é clara: reverter a derrota da Copa e oferecer um encerramento digno ao técnico. Do lado brasileiro, o amistoso serve principalmente como preparação sob o comando de Carlo Ancelotti.

Independentemente do resultado, a narrativa japonesa já está definida: este não é apenas mais um jogo contra o Brasil. É a chance de fechar um ciclo de oito anos com uma vitória simbólica sobre o “reino do futebol”.

Para quem acompanha a evolução do futebol asiático, o confronto de sábado oferece um bom termômetro de onde o Japão chegou — e de como a transição de comando pode influenciar o próximo ciclo rumo à Copa de 2030.

Até a próxima.