A Saudi Pro League ainda não decidiu oficialmente, mas o cenário para uma nova fase de grandes contratações está sendo montado. A liga estuda elevar a cota de estrangeiros — hoje cerca de 8 + 2 sub-21 — para 14, 16, 18 ou até eliminar o teto.

Fontes sauditas (Asharq Al-Awsat) e o The Times apontam que a mudança, se aprovada, valeria a partir de 2027-28, dando tempo para uma janela agressiva no verão de 2027.Os clubes do fundo soberano (PIF) — Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad e Al-Ahli — já demonstraram disposição de gastar fortunas.



Uma cota maior remove uma barreira importante e cria condições para uma nova “onda saudita”: mais estrangeiros por elenco, salários muito acima da média europeia e a necessidade de preencher o time com qualidade para justificar o discurso de elevar o nível da liga.



Ainda faltam confirmação oficial e detalhes (limites financeiros, escalação por jogo etc.). Mas a discussão aberta já costuma ser o primeiro passo para agentes e clubes se movimentarem.



Mais cota significa mais pressão por qualidade e mais gastos.



Os quatro clubes grandes sauditas já operam com orçamentos de centenas de milhões. Se a regra permitir elencos quase inteiramente estrangeiros, a tendência é nova escalada salarial no topo.



O risco é aumentar a dependência de dinheiro soberano e criar uma bolha difícil de sustentar. Para a Europa, o efeito é conhecido: maior concorrência por jogadores de 26 a 32 anos e mais pressão por renovações ou vendas altas.



A MLS limita fortemente estrangeiros de elite (Designated Players + salary cap), prioriza desenvolvimento local e valoriza ativos jovens para venda. A Saudi Pro League faz o caminho inverso: importa qualidade pronta, paga salários de mercado global e tenta acelerar o crescimento via choque competitivo, financiado por capital soberano.



A onda saudita prioriza jogadores já estabelecidos na Premier League, La Liga, Serie A e Bundesliga.



Na América do Sul, África e partes da Ásia, agentes e clubes (Brasil, Argentina, Colômbia, Nigéria etc.) ficam em alerta e tentam empurrar jovens ou jogadores em boa fase como opções mais baratas.



Mas a grande onda milionária continua concentrada na Europa — o que aumenta é o volume de sondagens, não necessariamente de contratos altos.



O capital pesado e em escala para grandes contratações em volume vem principalmente dos fundos soberanos ligados ao petróleo.



Clubes europeus gastam muito, mas sob regras mais rígidas de fair-play e pressão por sustentabilidade. Os projetos do Golfo (especialmente Arábia Saudita) não precisam necessariamente de retorno comercial rápido: o objetivo é estratégico (soft power, projeção e desenvolvimento local).



Por isso conseguem pagar prêmios altos e, com cota maior, em maior número.



Há bilionários e clubes ricos fora do Golfo, mas a capacidade de fazer uma onda grande e concentrada em curto prazo está, hoje, majoritariamente nos fundos soberanos do petróleo.



Em resumo: o terreno está sendo preparado para uma nova fase agressiva.



Não é certeza de enxurrada, mas as condições estão sendo criadas.



A Europa deve sentir o principal impacto. Nos continentes de menor poder aquisitivo o movimento é menor e mais seletivo.

E quem tem fôlego para bancar uma onda grande continua sendo, sobretudo, o capital ligado ao petróleo.



Até a próxima.