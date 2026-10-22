Maracanã depredado e o vandalismo não foi só de argentinos

O episódio do Maracanã após Vasco x Boca Juniors é mais um capítulo lamentável da torcida brasileira que confunde paixão com vandalismo e, no fim, só consegue prejudicar o próprio clube.

Os números oficiais do consórcio Fla-Flu não deixam margem para narrativa romântica: 489 cadeiras destruídas, sendo apenas 47 no setor da torcida visitante. O restante — a esmagadora maioria — ficou em áreas ocupadas por torcedores do Vasco. Somem-se a isso oito vasos sanitários quebrados, bebedouros, torneiras, corrimãos e a colagem de adesivos que danificou sinalização e pintura do estádio. Prejuízo superior a R$ 300 mil.

Não foi “a torcida argentina que fez estrago”. Foi, majoritariamente, a torcida da casa.O contexto torna o comportamento ainda mais inaceitável.

Flamengo e Fluminense administram o estádio e travaram uma briga judicial justamente para evitar que o Vasco usasse o Maracanã, alegando preservação do patrimônio e da operação. O Vasco conseguiu a autorização na Justiça e lotou o estádio. A resposta de parte da torcida, depois da eliminação, foi depredar o que não é seu. Em vez de aceitar a derrota e sair, transformaram a frustração em destruição de patrimônio público e de um estádio que o próprio clube precisou de decisão judicial para usar.

O resultado prático é previsível e cruel para o Vasco: o consórcio vai cobrar o ressarcimento integral. O clube que já saiu eliminado da Sul-Americana agora ainda herda uma conta de centenas de milhares de reais e uma relação ainda mais deteriorada com os administradores do principal estádio do Rio.

Cada cadeira quebrada e cada adesivo colado dificulta futuros pedidos de uso do Maracanã. A torcida que diz “amar” o clube acaba entregando argumentos de graça para Flamengo e Fluminense serem mais rigorosos da próxima vez.

Não é “paixão”. É falta de responsabilidade. Enquanto torcidas de outros países também têm problemas de violência, no Brasil esse padrão se repete com uma regularidade constrangedora: o estádio vira alvo quando o time perde, o prejuízo fica para o clube e, no dia seguinte, a mesma torcida cobra “união” e “respeito ao patrimônio”.

O Maracanã não é brinquedo de torcida rival nem de torcida da casa. Quem depreda estádio no dia em que o próprio time precisa do local para jogar não está ajudando o clube. Está sabotando.

Casos assim mostram por que muitos estádios brasileiros ainda são geridos com desconfiança e por que o diálogo entre clubes rivais no Rio continua tão deteriorado. Enquanto parte da torcida tratar patrimônio alheio como extensão da arquibancada, o custo — financeiro e político — vai continuar sendo pago pelo clube que ela afirma defender.Até a próxima.