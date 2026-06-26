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Wanderley Nogueira

Os bruxos já previram: Vinicius é o cara da Seleção

Por várias questões táticas e coletivas, a Seleção ainda depende bastante de um jogador em estado de graça para desequilibrar os jogos
Wanderley Nogueira

Wanderley Nogueira

O atacante Vinícius Júnior, do Brasil, comemora após abrir o placar na partida entre Escócia e Brasil válida pela 3ª rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026, no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, na Flórida, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, 24 de junho de 2026
Vini Jr. marca contra a Escócia GILSON MELO/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO

Vinícius Júnior foi, sem dúvida, “o cara” da primeira fase da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026.

Em todos os três jogos — vitória sobre o Haiti, empate com Marrocos e goleada por 3 a 0 contra a Escócia —, Vini Jr. foi o grande destaque individual. Quatro gols marcados (um em cada partida, com brace contra os escoceses), três vezes eleito melhor em campo e atuações que fizeram a torcida repetir: “ele carregou o time”. E, convenhamos, é difícil discordar.
Aliás, a defesa da Escócia teve uma das piores apresentações individuais da fase de grupos, especialmente contra o Brasil. Erros bobos, saídas de bola erradas e falhas de posicionamento foram punidos com rigor. O Brasil, como era de se esperar, aproveitou muito bem as brechas.

O fato é que, por várias questões táticas e coletivas, a Seleção ainda depende bastante de um jogador em estado de graça para desequilibrar os jogos. E, no momento, esse jogador se chama Vinícius Júnior.

E aí entram os bruxos…

Só sabem os resultados da próxima fase os bruxos — e são muitos quando o assunto é futebol brasileiro. Eles não escondem a atração pela magia, assumem indícios de boa relação com o sobrenatural e já previram que, até o final da participação do Brasil no Mundial, Vinicius será o grande destaque da Seleção.

Acredito que ele vai elevar bastante o número de acertos dos nossos magos. Porque, convenhamos, quando Vini Jr. está assim… até os bruxos ficam mais confiantes.

E você, o que acha? Acredita que Vinicius sustentará esse nível no mata-mata e guiará o Brasil ao hexa?

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