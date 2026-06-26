Os bruxos já previram: Vinicius é o cara da Seleção

Por várias questões táticas e coletivas, a Seleção ainda depende bastante de um jogador em estado de graça para desequilibrar os jogos

Vinícius Júnior foi, sem dúvida, “o cara” da primeira fase da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026.

Em todos os três jogos — vitória sobre o Haiti, empate com Marrocos e goleada por 3 a 0 contra a Escócia —, Vini Jr. foi o grande destaque individual. Quatro gols marcados (um em cada partida, com brace contra os escoceses), três vezes eleito melhor em campo e atuações que fizeram a torcida repetir: “ele carregou o time”. E, convenhamos, é difícil discordar.

Aliás, a defesa da Escócia teve uma das piores apresentações individuais da fase de grupos, especialmente contra o Brasil. Erros bobos, saídas de bola erradas e falhas de posicionamento foram punidos com rigor. O Brasil, como era de se esperar, aproveitou muito bem as brechas.

O fato é que, por várias questões táticas e coletivas, a Seleção ainda depende bastante de um jogador em estado de graça para desequilibrar os jogos. E, no momento, esse jogador se chama Vinícius Júnior.

E aí entram os bruxos…

Só sabem os resultados da próxima fase os bruxos — e são muitos quando o assunto é futebol brasileiro. Eles não escondem a atração pela magia, assumem indícios de boa relação com o sobrenatural e já previram que, até o final da participação do Brasil no Mundial, Vinicius será o grande destaque da Seleção.

Acredito que ele vai elevar bastante o número de acertos dos nossos magos. Porque, convenhamos, quando Vini Jr. está assim… até os bruxos ficam mais confiantes.

E você, o que acha? Acredita que Vinicius sustentará esse nível no mata-mata e guiará o Brasil ao hexa?