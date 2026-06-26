Os bruxos já previram: Vinicius é o cara da Seleção
Vinícius Júnior foi, sem dúvida, “o cara” da primeira fase da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026.
Em todos os três jogos — vitória sobre o Haiti, empate com Marrocos e goleada por 3 a 0 contra a Escócia —, Vini Jr. foi o grande destaque individual. Quatro gols marcados (um em cada partida, com brace contra os escoceses), três vezes eleito melhor em campo e atuações que fizeram a torcida repetir: “ele carregou o time”. E, convenhamos, é difícil discordar.
Aliás, a defesa da Escócia teve uma das piores apresentações individuais da fase de grupos, especialmente contra o Brasil. Erros bobos, saídas de bola erradas e falhas de posicionamento foram punidos com rigor. O Brasil, como era de se esperar, aproveitou muito bem as brechas.
O fato é que, por várias questões táticas e coletivas, a Seleção ainda depende bastante de um jogador em estado de graça para desequilibrar os jogos. E, no momento, esse jogador se chama Vinícius Júnior.
E aí entram os bruxos…
Só sabem os resultados da próxima fase os bruxos — e são muitos quando o assunto é futebol brasileiro. Eles não escondem a atração pela magia, assumem indícios de boa relação com o sobrenatural e já previram que, até o final da participação do Brasil no Mundial, Vinicius será o grande destaque da Seleção.
Acredito que ele vai elevar bastante o número de acertos dos nossos magos. Porque, convenhamos, quando Vini Jr. está assim… até os bruxos ficam mais confiantes.
E você, o que acha? Acredita que Vinicius sustentará esse nível no mata-mata e guiará o Brasil ao hexa?