Santos: o melhor time do mundo ontem. A luta para não cair hoje

Há 64 anos, o Santos pintou a América de preto e branco. Hoje, o clube luta para não cair.

No dia 30 de agosto de 1962, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, o Santos venceu o Peñarol por 3 a 0 e se tornou o primeiro clube brasileiro campeão da Copa Libertadores da América.

Não foi só um título. Foi o momento em que o futebol brasileiro de clubes atravessou a fronteira e passou a ser medido no continente — e, meses depois, no mundo.

A época era outra. O Brasil acabara de conquistar o bicampeonato mundial no Chile, com vários santistas na Seleção. A Libertadores ainda se chamava Copa dos Campeões da América e estava só na terceira edição.

O Peñarol, bicampeão (1960 e 1961), era o dono da competição.

O Santos chegou como campeão brasileiro de 1961, com o time que a história batizou de Os Santásticos: Gilmar, Lima, Mauro Ramos, Calvet, Dalmo, Zito, Dorval, Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Técnico: Lula.

A campanha foi ofensiva e quase sem sustos até a final. Na fase de grupos, 9 a 1 no Cerro Porteño. Na semifinal, a Universidad Católica. Na decisão, o destino colocou o Peixe contra o único campeão que a Libertadores conhecia.A série foi longa .

Em 28 de julho, no Centenário de Montevidéu, o Santos virou 2 a 1 com dois gols de Coutinho. Pelé não jogou: ainda se recuperava da lesão sofrida no Mundial.

Em 2 de agosto, na Vila Belmiro, veio a “Noite das Garrafadas”. O Peñarol vencia por 3 a 2 quando o jogo explodiu. Garrafas, invasão, o árbitro chileno Carlos Robles interrompeu a partida por volta dos 51 minutos. O resultado oficial ficou 3 a 2 para os uruguaios.

Houve festa prematura na Vila, título anunciado em alguns jornais — e depois a CONMEBOL mandou jogar o desempate em campo neutro.O terceiro jogo foi em 30 de agosto, em Buenos Aires.

Pela primeira vez na competição o Santos entrou com a formação completa, o “Time dos Sonhos”. Pelé voltou. Aos 11 minutos, gol contra de Caetano. No segundo tempo, Pelé fez o segundo e, aos 44, o terceiro. 3 a 0. O árbitro holandês Leo Horn apitou o fim de uma era: a hegemonia uruguaia na taça caía.

O Brasil ganhava a América pela primeira vez. O impacto foi imediato e duradouro. O título abriu a porta da Copa Intercontinental.

Em setembro e outubro, o Santos bateu o Benfica de Eusébio (3 a 2 no Maracanã, 5 a 2 em Lisboa, com hat-trick de Pelé). O Peixe virou fenômeno global, lotou estádios em todos os continentes e consolidou Pelé como o maior do planeta.

Em 1963 veio o bi da Libertadores. Aquela geração não só venceu: definiu o que o futebol brasileiro queria ser — ofensivo, técnico, espetacular.

Sessenta e quatro anos depois, o retrato é outro.O Santos de 2026 disputa a Série A na parte de baixo da tabela: 14º lugar, 26 pontos em 23 jogos, saldo negativo. Luta para se afastar do Z-4 enquanto tenta três frentes (Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana) com elenco curto.

A dívida ultrapassou R$ 1 bilhão. Há semanas o clube ainda estava impedido de registrar reforços; o transfer ban só caiu com aporte da empresa da família de Neymar para quitar uma dívida com o Monaco.

O próprio Neymar, de volta à Vila, é ao mesmo tempo camisa 10, capitão, âncora comercial e, em parte, fiador financeiro.

O técnico Cuca já falou em público da preocupação com o rebaixamento.

O contraste é cruel e honesto.

Em 1962 o Santos tinha o melhor time do mundo e ia à América para conquistá-la. Em 2026 o mesmo clube depende do maior ídolo da geração atual para pagar contas, contratar um volante e tentar permanecer na elite. O estádio ainda se chama Vila Belmiro. A camisa ainda é a mesma.

O peso da história, porém, agora é também uma cobrança.Isso não apaga 1962. Pelo contrário: torna a data mais necessária.

Aquele 3 a 0 em Buenos Aires não foi só o primeiro título brasileiro na Libertadores. Foi a prova de que um clube da Baixada, com um menino de Três Corações no ataque, podia ser o maior da América.

O Santos de hoje não está na mesma prateleira. Mas continua sendo o clube que, há 64 anos, ensinou o Brasil a ganhar o continente.

Agora, enquanto a rodada do Brasileirão segue, vale lembrar o que aquele time fez — e o abismo que separa o Peixe campeão da América do Peixe que luta para não cair.

Até a próxima.