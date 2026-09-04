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Wanderley Nogueira

Tribunal com gravata e sono

Torcedor não quer novela, quer entender o que está em jogo
Wanderley Nogueira

Wanderley Nogueira

STJD
STJD Divulgação

Passei um tempão assistindo julgamentos do STJD. Cusparada na Vila, multa. Depois o julgamento do Abel e o microfone: punição de dois jogos.

Quando levantei, não estava indignado. Estava com sono.

Olha, o assunto não é esse. Cuspir em campo é uma porcaria. Chutar microfone também. O problema é o jeito.

A gente vê filme de tribunal e pensa: ali tem gente pensando. Argentina, 1985. Os Sete de Chicago. Luta por justiça. Tem acusador afiado, defesa esperta, juiz que segura o recinto. Tem frase que fica. Tem silêncio que pesa.

Lá não.

Lá é artigo, artigo, “conforme já mencionado”, “nos termos da denúncia”. Todo mundo educado. Todo mundo correto. E ninguém segura ninguém na cadeira.

Eu sei que não é Hollywood. Ninguém pediu lágrima nem trilha. Pediu pulso. Pediu que quem fala lembre que tem gente ouvindo.

Porque o torcedor não quer novela. Quer entender o que está em jogo. Quer sentir que aquilo tem peso.

Hoje o que teve foi gravata, microfone e um relógio andando devagar. Justiça desportiva, tudo bem. Espetáculo, zero.
Tribunal sem tensão não é sobriedade. É sono com gravata.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Até a próxima.,

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