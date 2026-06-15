Vozinha, o herói que parou a Fúria Espanhola sozinho

|Nascido em Mindelo, na ilha de São Vicente, e criado pelos avós, esse gigante de 1,89m virou herói nacional

A Copa do Mundo é fascinante também pelos personagens que surgem do nada. Hoje o mundo viu o impossível acontecer.Vozinha, o goleiro de Cabo Verde, segurou sozinho o bombardeio da poderosa Fúria Espanhola e seu elenco de estrelas.

Josimar José Évora Dias, conhecido como Vozinha, tem 40 anos e defende o Chaves, da Liga Portugal 2. O experiente goleiro fez o que ninguém esperava: uma sequência impressionante de defesas milagrosas. Parecia que tinha oito braços! Ferran Torres, Oyarzabal, Pedri, Rodri… todos os astros da Espanha tentaram e todos falharam.

Nascido em Mindelo, na ilha de São Vicente, e criado pelos avós, esse gigante de 1,89m virou herói nacional e nome global em uma única noite. A pequena ilha de Cabo Verde, que disputa sua primeira Copa do Mundo, ganhou o respeito e a admiração do mundo inteiro.

Esse foi mais um capítulo inesquecível dos Mundiais.

Até a próxima!