BYD registra crescimento de 73% no 1º trimestre no Brasil

Greentech soma mais de 37 mil emplacamentos no período e consolida-se como protagonista na eletrificação do mercado brasileiro; Dolphin Mini é o carro mais vendido do país, de acordo com os dados da FENABRAVE

BYD Nos três primeiros meses do ano, foram 37.637 veículos emplacados



A BYD cresceu 73% no primeiro trimestre de 2026 em relação ao mesmo período do ano anterior, consolidando sua trajetória de protagonismo na eletrificação do mercado brasileiro. Nos três primeiros meses do ano, foram 37.637 veículos emplacados, frente a 21.672 no mesmo período de 2025 — um avanço de quase 16 mil unidades.

A greentech também bateu recorde de vendas mensais, com 16.406 unidades emplacadas em março em todo o Brasil, entre automóveis e comerciais leves. O resultado supera o recorde anterior, de dezembro de 2025, quando foram 15.659 unidades.

O BYD Dolphin Mini, carro mais vendido do país, liderou pelo segundo mês consecutivo o ranking de emplacamentos no Brasil. No primeiro trimestre, o modelo também foi o mais vendido da marca no varejo.

Vendas em março

A BYD manteve a segunda posição pelo quarto mês consecutivo no ranking de veículos de passeio no varejo, com 13.571 unidades emplacadas e 12,9% de participação de mercado.

Considerando também as vendas diretas, a empresa ocupa a quinta colocação, com 16.271 veículos e 7,9% de participação de mercado — crescimento de quase 105% em relação ao mesmo período de 2025.

Para Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD no Brasil e head de marketing e comercial da BYD Auto, os resultados refletem o compromisso de longo prazo da empresa com a transformação da mobilidade no país. “Esse desempenho não seria possível sem um plano estruturado no mercado brasileiro, baseado em investimento, inovação e proximidade com o consumidor”, afirma.

O executivo também destaca o papel da inauguração da unidade industrial em Camaçari (BA) no desempenho da marca. “Foi um marco fundamental, ao ampliar nossa capacidade produtiva e permitir maior agilidade para atender à crescente demanda por veículos eletrificados”, completa.

BYD lidera com Dolphin Mini

Pelo segundo mês consecutivo, o BYD Dolphin Mini liderou as vendas no varejo brasileiro. Em março, foram mais de 6.077 unidades emplacadas, consolidando o modelo como o carro mais vendido do ano no varejo, com 12.111 unidades novas em circulação.

O modelo já havia feito história em fevereiro ao se tornar o primeiro carro elétrico a liderar o ranking mensal de vendas no varejo, indicando uma transformação estrutural no mercado automotivo brasileiro.

O desempenho do modelo impulsionou as vendas da marca e contribuiu para o recorde histórico de março, com mais de 16 mil veículos emplacados — um indicativo da crescente adesão do consumidor brasileiro à eletrificação.

O presidente da BYD no Brasil, Tyler Li, afirma que o avanço reflete uma mudança no comportamento do consumidor brasileiro, que passa a enxergar a eletrificação como uma alternativa viável, eficiente e sustentável.

“Nosso foco é expandir a presença da BYD no país, com aumento da capacidade produtiva local e ampliação do portfólio. Atuamos como protagonistas dessa transformação e seguiremos crescendo de forma consistente”, afirma.

Presença em todo o país

Em março, a BYD liderou as vendas em diversas cidades brasileiras, com destaque para Salvador, São Luís, Maceió, Recife, Fortaleza, Natal e Brasília.

Em São Paulo e Rio de Janeiro, maiores mercados consumidores do país, a empresa ficou na segunda colocação.

A performance comercial é sustentada pela expansão da rede de concessionárias. Atualmente, a BYD conta com 211 unidades em operação em todo o país, com presença em todas as capitais e principais cidades brasileiras.

Este é um conteúdo patrocinado e não reflete necessariamente a opinião da Jovem Pan.