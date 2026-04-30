Sicredi libera R$ 52,8 bilhões em crédito rural no Plano Safra 25/26 e reforça atuação no agronegócio

Instituição Financeira Privada participa da Agrishow 2026 com foco em soluções financeiras para o campo.

O Sicredi participa da Agrishow 2026, que começou no dia 27 de abril e vai até 1º de maio, em Ribeirão Preto (SP). O evento reúne produtores, empresas e instituições do setor e é considerado um dos principais espaços para geração de negócios e apresentação de tecnologias para o campo.

Durante a feira, a instituição já apresentou resultados recentes do ciclo agrícola e reforçou sua atuação no apoio ao produtor rural. Nos nove primeiros meses da safra 2025/2026, o Sicredi liberou R$ 52,8 bilhões em crédito no país, crescimento de 16,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. A carteira de crédito rural já ultrapassa R$ 123 bilhões, considerando dados de março de 2026.

As operações de custeio, investimento, comercialização e industrialização seguem como principais frentes de crédito. Pequenos e médios produtores representam cerca de 70% das mais de 247 mil operações realizadas na safra.

“O Sicredi segue ampliando o acesso ao crédito de forma responsável, apoiando tanto o custeio quanto os investimentos que impulsionam a produtividade no campo”, afirma o superintendente de Agronegócio do Sicredi, Vitor Moraes.

Além do crédito tradicional, a instituição também amplia a oferta de soluções financeiras complementares. Em 2025, foram R$ 3,2 bilhões em consórcios destinados ao agro, além de mais de 479 mil hectares protegidos por seguros rurais.

O diretor de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi PR/SP/RJ, Adilson de Sá, afirma que a diversificação do portfólio tem ampliado as alternativas ao produtor, com soluções que incluem consórcios, seguros e operações em moeda estrangeira.

A instituição também registra avanço nas modalidades atreladas à moeda estrangeira. Entre 2024 e 2025, houve crescimento de 350% nas operações de proteção com NDF Dólar e NDF Commodities.

Outro destaque é a atuação no programa Pró-Trator, do governo do Estado de São Paulo. O Sicredi responde por mais de 80% das operações da iniciativa e já realizou mais de 821 operações na safra 2025/2026.

Na safra atual, o crédito destinado a mulheres produtoras somou R$ 10,5 bilhões, com crescimento de 7,4%.

Durante a Agrishow, o Sicredi também apresenta soluções financeiras voltadas ao agronegócio, como crédito rural, consórcios, investimentos e seguros.

Com mais de 10 milhões de associados, o Sicredi conta com mais de 3 mil agências no país e atuação em todos os estados e no Distrito Federal.

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