VWCO reforça atuação no agronegócio durante a Agrishow



A Volkswagen Caminhões e Ônibus marca presença na Agrishow, a maior feira de tecnologia agrícola do Brasil e uma das maiores do mundo, realizada até 1º de maio, em Ribeirão Preto (SP). Durante o evento, a montadora reforça sua atuação no agronegócio ao destacar um portfólio de veículos já reconhecido pelo mercado, desenvolvido para atender às diferentes demandas do transporte no campo.

No estande da marca, o público poderá conhecer de perto os modelos VW Meteor 29.530, VW Constellation 33.480, VW Constellation 31.280 e o VW Delivery 11.180 4×2, além do veículo sob medida Agronomous VW Constellation 31.280, adaptado para operações no agro. Os modelos evidenciam a versatilidade da VWCO para aplicações que vão desde o apoio às operações no campo até o transporte rodoviário de cargas em longas distâncias.

Os veículos expostos refletem a estratégia da montadora de oferecer soluções robustas, eficientes e adequadas às condições severas do agronegócio brasileiro. O VW Meteor 29.530 6×4, integrante da família dos maiores caminhões da marca, reforça a presença da VW Caminhões e Ônibus no segmento de extrapesados, sendo amplamente utilizado no transporte rodoviário de cargas. O modelo reúne potência, tecnologia e conforto para o motorista, atributos essenciais para operações de alta produtividade.

O VW Constellation 31.280 se destaca pela versatilidade em aplicações mistas, enquanto o Constellation 33.480 atende operações mais pesadas, com alta capacidade de carga e desempenho. Outro destaque da participação da montadora na feira é o Agronomous VW Constellation 31.280, veículo desenvolvido para atender às necessidades específicas do produtor rural, com foco em aplicações no campo e operações ligadas às colheitas agrícolas, como a de cana-de-açúcar.

Completando o portfólio, o VW Delivery 11.180 4×2 representa uma alternativa eficiente para operações de apoio, transporte de insumos e distribuição de cargas em curtas e médias distâncias. Com essa participação na Agrishow, a VWCO reafirma seu compromisso com o agronegócio brasileiro, destacando soluções de transporte consolidadas e preparadas para garantir eficiência, confiabilidade e produtividade no campo.

Este é um conteúdo patrocinado e não reflete necessariamente a opinião da Jovem Pan.