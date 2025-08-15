Notícias Cripto: BitMine acumula US$ 24,5 bilhões em ETH e altseason ganha força — Veja as 6 altcoins que prometem disparar
O mercado cripto global acaba de acender um sinal que pode redefinir não apenas os próximos meses, mas também os próximos anos. A altseason ganhou um impulso inesperado — e a faísca veio de um movimento bilionário da BitMine, gigante dos Estados Unidos, que anunciou a intenção de investir até US$ 24,5 bilhões na compra de Ethereum (ETH).
Não se trata apenas de uma compra expressiva, mas de uma verdadeira mudança de paradigma. O ETH já dispara em direção aos US$ 4.500, enquanto empresas, fundos e mineradoras bloqueiam moedas em staking, reduzindo a oferta e alimentando um rali que contagia todo o mercado.
O efeito dominó já começou: a altseason acelera, investidores voltam os olhos para altcoins promissoras e as pré-vendas de tokens baratos, mas com alto potencial de valorização, entram no radar. Quem se posicionar agora pode surfar a próxima grande onda cripto.
A seguir, descubra como o movimento da BitMine pode ser o estopim da altseason — e conheça as 6 altcoins que despertam o interesse dos investidores mais atentos.
TOP 6 altcois para manter no radar durante a altseason
- Bitcoin Hyper ($HYPER) — A Layer-2 que transforma o BTC em plataforma DeFi
- MaxiDoge — A memecoin que já atraiu mais de US$ 800 mil e quer fazer 100x
- Token6900 — A altcoin excêntrica com tokenomics afiados e comunidade viral
- Snorter — O sniper de trading via Telegram que está pronto para escalar
- Best Wallet — O superapp DeFi com quase US$ 15 milhões captados
- Wall Street Pepe — A memecoin inspirada no Pepe com um toque de Wall Street
BitMine trava bilhões em ETH — e o efeito dominó já começou
A BitMine não está brincando. Entre julho e agosto, a empresa já comprou mais de 1,2 milhão de ETH — algo próximo a US$ 5 bilhões. E isso é só o começo: o novo plano autorizado pela SEC permite levantar até US$ 24,5 bilhões para continuar comprando Ethereum e expandir a infraestrutura de staking.
O objetivo? Acumular até 6 milhões de ETH — o equivalente a 5% de toda a oferta da moeda. Na prática, isso significa menos ETH circulando no mercado, menos liquidez nas exchanges e uma pressão enorme de alta nos preços. E é exatamente isso que já está acontecendo: o ETH saltou mais de 20% em uma semana e está prestes a romper sua máxima histórica. Com esse cenário, analistas concordam: a altseason já começou — e quem quiser surfar essa nova onda precisa agir agora.
Altseason em modo turbo — e o Brasil no centro do jogo
Essa nova corrida das altcoins não é como as anteriores. Agora, não são só especuladores puxando os preços. São empresas com bilhões em caixa, projetos reais em construção e uma narrativa clara: o Ethereum está se consolidando como infraestrutura — não apenas ativo de reserva.
E nesse cenário, as altcoins que combinam inovação, staking, DeFi, NFTs ou apelo de comunidade estão no centro do radar. Especialmente aquelas em fase de pré-venda, onde o preço ainda é baixo e o potencial de multiplicação é máximo.
Vamos direto ao ponto: 5 pré-vendas quentíssimas que podem se beneficiar diretamente desse novo ciclo em formação — e uma criptomoeda já lançada, que não apenas mantém o mesmo nível de interesse do início da pré-venda, mas também continua entregando uma valorização surpreendente, com potencial para lucros ainda maiores.
TOP 6 altcoins que devem ficar no radar dos investidores em detalhes
Se a história se repetir, os maiores lucros dessa nova fase não virão do Ethereum nem do Bitcoin — e sim das altcoins que ainda estão baratas, com cases inovadores e forte adesão nas pré-vendas.
Aqui estão as 6 altcoins que mais se destacam neste momento:
1. Bitcoin Hyper ($HYPER) — A Layer-2 que transforma o BTC em plataforma DeFi
O Bitcoin Hyper é, hoje, o projeto de maior tração na rede Bitcoin. E o motivo é simples: ele faz o que ninguém conseguiu até agora — leva staking, contratos inteligentes, NFTs e DeFi direto para dentro do ecossistema BTC.
Funciona como uma Layer-2 ancorada no Bitcoin, usando o padrão BRC-20. E mais: integra a Solana Virtual Machine (SVM), garantindo velocidade absurda nas transações.
Por que isso importa?
Porque se o Ethereum está virando infraestrutura, o Bitcoin precisa acompanhar. E o HYPER entrega exatamente isso.
Destaques do projeto:
- Staking com APYs projetados acima de 130% ao ano
- Já arrecadou mais de US$ 9,4 milhões na pré-venda
- Execução real de SVM na Layer-2 do BTC
- Apoio de baleias e fundos institucionais
- Token vendido a preço promocional de US$ 0,012675
>>> Garanta seu Bitcoin Hyper agora <<<
2. MaxiDoge — A memecoin que já atraiu mais de US$ 900 mil e quer fazer 100x
Enquanto o Dogecoin luta para romper US$ 1, o MaxiDoge chega com uma proposta ousada: repetir (ou até superar) a performance de 100x das memecoins históricas.
Inspirada na cultura “degen”, o MaxiDoge é puro meme, hype e marketing agressivo. Mas não para por aí — o projeto já vem com staking, loja própria, NFTs e uma comunidade barulhenta no Brasil e América Latina.
Destaques do MaxiDoge:
- Pré-venda ultrapassou US$ 905 mil
- Staking com APY dinâmico de até 689%
- 25% da arrecadação vai direto para o marketing
- Auditada por Coinsult e SolidProof
>>> Compre MaxiDoge agora na pré-venda <<<
3. Token6900 — A altcoin excêntrica com tokenomics afiados e comunidade viral
Quer uma aposta ousada? O Token6900 mistura humor, irreverência e uma estratégia econômica extremamente inteligente. É o tipo de projeto que cresce rápido nas redes sociais e que cria engajamento orgânico. Com queima automática por transação, staking e um sistema de pontos para quem interage com o projeto, o 6900 é mais do que uma piada — é uma máquina de escassez programada.
Por que investidores estão entrando?
- Pré-venda já passou dos US$ 2 milhões
- Recompensas por engajamento nas redes
- Forte presença no X (Twitter)
- Roadmap inclui NFTs e staking
>>> Reserve seu Token6900 com bônus agora <<<
4. Snorter — O sniper de trading via Telegram que está pronto para escalar
O Snorter é uma das raras memecoins com tecnologia real e uso prático. Trata-se de um bot de negociação integrado ao Telegram, que permite snipes, swaps e trades com extrema agilidade.
Operando na rede Solana, o Snorter se prepara agora para escalar para Ethereum, BNB Chain, Polygon e Base — um movimento que pode impulsionar ainda mais seu valor.
Destaques do Snorter:
- Bot de negociação real, já funcional
- Integração com Telegram e proteção contra rug pulls
- Mais de US$ 3,1 milhões arrecadados
- Taxa de sucesso de sniping acima de 85%
>>> Entre na pré-venda do Snorter agora <<<
5. Best Wallet — O superapp DeFi com quase US$ 15 milhões captados
Quer uma aposta sólida? O $Best, da Best Wallet, não é meme — é infraestrutura. É um superapp que une carteira multi-chain, cashback, staking, marketplace de NFTs e acesso a lançamentos exclusivos. Tudo em um único lugar. Funciona em Ethereum, Solana, BNB Chain, Arbitrum e outras redes — e já captou mais de US$ 14,7 milhões em sua pré-venda.
Por que vale entrar agora?
- Token utilitário com acesso a recursos exclusivos
- Cashback em tokens e vantagens para holders
- Ecossistema completo e crescente
- Pré-venda ativa com preço reduzido
>>> Compre $BEST na pré-venda agora <<<
6. Wall Street Pepe — A memecoin inspirada no Pepe com um toque de Wall Street, agora na Solana
O Wall Street Pepe (WEPE) é uma memecoin baseada no Ethereum (ERC‑20) que brinca com a ideia de unir o humor da internet, retomando o PEPE, com o simbolismo de Wall Street, e agora vai expandir para a rede Solana (SOL). Mas a proposta vai além do meme e envolve tokenomics estruturada, staking, recompensas, e uma comunidade engajada.
Originalmente lançado no Ethereum, o projeto agora inicia uma transição multichain ousada: cada US$ 1 investido em WEPE (SOL) queima o equivalente em WEPE (ETH), mantendo o suprimento total travado em 200 bilhões de tokens. Quando os dois atingirem o mesmo preço, os holders poderão trocar seus tokens entre ETH e SOL em uma proporção 1:1.
Por que vale a pena conhecer o WEPE?
- $WEPE original subiu mais de 600% desde junho
- Comunidade com 77 mil+ membros ativos
- Presença em 20+ plataformas cripto de destaque
- Staking com APY atrativo e recompensas mensais para holders
>>> Compre Wall Street Pepe agora <<<
A altseason já começou — e o timing é tudo
O movimento da BitMine não é apenas um marco para o Ethereum — é um sinal claro de que o mercado está mudando, e mudando rápido. Quem descobriu como comprar Ethereum no passado, agora comemora, e esse ciclo pode se repetir agora com altcoins em plena ascensão.
Com bilhões sendo travados em ETH, a liquidez diminui, a pressão de compra aumenta e o capital começa a migrar para projetos que ainda estão no início da jornada, como Bitcoin Hyper, MaxiDoge, Token6900, Snorter, Best Wallet e Wall Street Pepe.
Esse é o tipo de cenário que transforma investidores atentos em verdadeiros cases de sucesso — mas apenas para quem age no momento certo. Todas essas pré-vendas ainda oferecem preços promocionais, bônus progressivos e acesso direto à fase de multiplicação, enquanto o Wall Street Pepe segue entregando valorização surpreendente e potencial de lucros ainda maiores. Oportunidades assim não ficam abertas por muito tempo.
>>> Garanta seu lugar na altseason agora — invista no futuro <<<
Este é um conteúdo patrocinado e não reflete necessariamente a opinião da Jovem Pan.
