Notícias Cripto: BitMine acumula US$ 24,5 bilhões em ETH e altseason ganha força — Veja as 6 altcoins que prometem disparar

Divulgação Movimento da BitMine pode ser o estopim da altseason



O mercado cripto global acaba de acender um sinal que pode redefinir não apenas os próximos meses, mas também os próximos anos. A altseason ganhou um impulso inesperado — e a faísca veio de um movimento bilionário da BitMine, gigante dos Estados Unidos, que anunciou a intenção de investir até US$ 24,5 bilhões na compra de Ethereum (ETH).

Não se trata apenas de uma compra expressiva, mas de uma verdadeira mudança de paradigma. O ETH já dispara em direção aos US$ 4.500, enquanto empresas, fundos e mineradoras bloqueiam moedas em staking, reduzindo a oferta e alimentando um rali que contagia todo o mercado.

O efeito dominó já começou: a altseason acelera, investidores voltam os olhos para altcoins promissoras e as pré-vendas de tokens baratos, mas com alto potencial de valorização, entram no radar. Quem se posicionar agora pode surfar a próxima grande onda cripto.

A seguir, descubra como o movimento da BitMine pode ser o estopim da altseason — e conheça as 6 altcoins que despertam o interesse dos investidores mais atentos.

TOP 6 altcois para manter no radar durante a altseason

Bitcoin Hyper ($HYPER) — A Layer-2 que transforma o BTC em plataforma DeFi

MaxiDoge — A memecoin que já atraiu mais de US$ 800 mil e quer fazer 100x

— Token6900 — A altcoin excêntrica com tokenomics afiados e comunidade viral

— Snorter — O sniper de trading via Telegram que está pronto para escalar

— Best Wallet — O superapp DeFi com quase US$ 15 milhões captados

— Wall Street Pepe — A memecoin inspirada no Pepe com um toque de Wall Street

BitMine trava bilhões em ETH — e o efeito dominó já começou

A BitMine não está brincando. Entre julho e agosto, a empresa já comprou mais de 1,2 milhão de ETH — algo próximo a US$ 5 bilhões. E isso é só o começo: o novo plano autorizado pela SEC permite levantar até US$ 24,5 bilhões para continuar comprando Ethereum e expandir a infraestrutura de staking.

O objetivo? Acumular até 6 milhões de ETH — o equivalente a 5% de toda a oferta da moeda. Na prática, isso significa menos ETH circulando no mercado, menos liquidez nas exchanges e uma pressão enorme de alta nos preços. E é exatamente isso que já está acontecendo: o ETH saltou mais de 20% em uma semana e está prestes a romper sua máxima histórica. Com esse cenário, analistas concordam: a altseason já começou — e quem quiser surfar essa nova onda precisa agir agora.

Altseason em modo turbo — e o Brasil no centro do jogo

Essa nova corrida das altcoins não é como as anteriores. Agora, não são só especuladores puxando os preços. São empresas com bilhões em caixa, projetos reais em construção e uma narrativa clara: o Ethereum está se consolidando como infraestrutura — não apenas ativo de reserva.

E nesse cenário, as altcoins que combinam inovação, staking, DeFi, NFTs ou apelo de comunidade estão no centro do radar. Especialmente aquelas em fase de pré-venda, onde o preço ainda é baixo e o potencial de multiplicação é máximo.

Vamos direto ao ponto: 5 pré-vendas quentíssimas que podem se beneficiar diretamente desse novo ciclo em formação — e uma criptomoeda já lançada, que não apenas mantém o mesmo nível de interesse do início da pré-venda, mas também continua entregando uma valorização surpreendente, com potencial para lucros ainda maiores.

TOP 6 altcoins que devem ficar no radar dos investidores em detalhes

Se a história se repetir, os maiores lucros dessa nova fase não virão do Ethereum nem do Bitcoin — e sim das altcoins que ainda estão baratas, com cases inovadores e forte adesão nas pré-vendas.

Aqui estão as 6 altcoins que mais se destacam neste momento:

Bitcoin Hyper ($HYPER) — A Layer-2 que transforma o BTC em plataforma DeFi

MaxiDoge — A memecoin que já atraiu mais de US$ 900 mil e quer fazer 100x

— Token6900 — A altcoin excêntrica com tokenomics afiados e comunidade viral

— Snorter — O sniper de trading via Telegram que está pronto para escalar

— Best Wallet — O superapp DeFi com quase US$ 15 milhões captados

— Wall Street Pepe — A memecoin inspirada no Pepe com um toque de Wall Street, agora na Solana

1. Bitcoin Hyper ($HYPER) — A Layer-2 que transforma o BTC em plataforma DeFi

O Bitcoin Hyper é, hoje, o projeto de maior tração na rede Bitcoin. E o motivo é simples: ele faz o que ninguém conseguiu até agora — leva staking, contratos inteligentes, NFTs e DeFi direto para dentro do ecossistema BTC.

Funciona como uma Layer-2 ancorada no Bitcoin, usando o padrão BRC-20. E mais: integra a Solana Virtual Machine (SVM), garantindo velocidade absurda nas transações.

Por que isso importa?

Porque se o Ethereum está virando infraestrutura, o Bitcoin precisa acompanhar. E o HYPER entrega exatamente isso.

Destaques do projeto:

Staking com APYs projetados acima de 130% ao ano

Já arrecadou mais de US$ 9,4 milhões na pré-venda

Execução real de SVM na Layer-2 do BTC

Apoio de baleias e fundos institucionais

Token vendido a preço promocional de US$ 0,012675

>>> Garanta seu Bitcoin Hyper agora <<<

2. MaxiDoge — A memecoin que já atraiu mais de US$ 900 mil e quer fazer 100x

Enquanto o Dogecoin luta para romper US$ 1, o MaxiDoge chega com uma proposta ousada: repetir (ou até superar) a performance de 100x das memecoins históricas.

Inspirada na cultura “degen”, o MaxiDoge é puro meme, hype e marketing agressivo. Mas não para por aí — o projeto já vem com staking, loja própria, NFTs e uma comunidade barulhenta no Brasil e América Latina.

Destaques do MaxiDoge:

Pré-venda ultrapassou US$ 905 mil

Staking com APY dinâmico de até 689%

25% da arrecadação vai direto para o marketing

Auditada por Coinsult e SolidProof

>>> Compre MaxiDoge agora na pré-venda <<<

3. Token6900 — A altcoin excêntrica com tokenomics afiados e comunidade viral

Quer uma aposta ousada? O Token6900 mistura humor, irreverência e uma estratégia econômica extremamente inteligente. É o tipo de projeto que cresce rápido nas redes sociais e que cria engajamento orgânico. Com queima automática por transação, staking e um sistema de pontos para quem interage com o projeto, o 6900 é mais do que uma piada — é uma máquina de escassez programada.

Por que investidores estão entrando?

Pré-venda já passou dos US$ 2 milhões

Recompensas por engajamento nas redes

Forte presença no X (Twitter)

Roadmap inclui NFTs e staking

>>> Reserve seu Token6900 com bônus agora <<<

4. Snorter — O sniper de trading via Telegram que está pronto para escalar

O Snorter é uma das raras memecoins com tecnologia real e uso prático. Trata-se de um bot de negociação integrado ao Telegram, que permite snipes, swaps e trades com extrema agilidade.

Operando na rede Solana, o Snorter se prepara agora para escalar para Ethereum, BNB Chain, Polygon e Base — um movimento que pode impulsionar ainda mais seu valor.

Destaques do Snorter:

Bot de negociação real, já funcional

Integração com Telegram e proteção contra rug pulls

Mais de US$ 3,1 milhões arrecadados

Taxa de sucesso de sniping acima de 85%

>>> Entre na pré-venda do Snorter agora <<<

5. Best Wallet — O superapp DeFi com quase US$ 15 milhões captados

Quer uma aposta sólida? O $Best, da Best Wallet, não é meme — é infraestrutura. É um superapp que une carteira multi-chain, cashback, staking, marketplace de NFTs e acesso a lançamentos exclusivos. Tudo em um único lugar. Funciona em Ethereum, Solana, BNB Chain, Arbitrum e outras redes — e já captou mais de US$ 14,7 milhões em sua pré-venda.

Por que vale entrar agora?

Token utilitário com acesso a recursos exclusivos

Cashback em tokens e vantagens para holders

Ecossistema completo e crescente

Pré-venda ativa com preço reduzido

>>> Compre $BEST na pré-venda agora <<<

6. Wall Street Pepe — A memecoin inspirada no Pepe com um toque de Wall Street, agora na Solana

O Wall Street Pepe (WEPE) é uma memecoin baseada no Ethereum (ERC‑20) que brinca com a ideia de unir o humor da internet, retomando o PEPE, com o simbolismo de Wall Street, e agora vai expandir para a rede Solana (SOL). Mas a proposta vai além do meme e envolve tokenomics estruturada, staking, recompensas, e uma comunidade engajada.

Originalmente lançado no Ethereum, o projeto agora inicia uma transição multichain ousada: cada US$ 1 investido em WEPE (SOL) queima o equivalente em WEPE (ETH), mantendo o suprimento total travado em 200 bilhões de tokens. Quando os dois atingirem o mesmo preço, os holders poderão trocar seus tokens entre ETH e SOL em uma proporção 1:1.

Por que vale a pena conhecer o WEPE?

$WEPE original subiu mais de 600% desde junho

Comunidade com 77 mil+ membros ativos

Presença em 20+ plataformas cripto de destaque

Staking com APY atrativo e recompensas mensais para holders

>>> Compre Wall Street Pepe agora <<<

A altseason já começou — e o timing é tudo

O movimento da BitMine não é apenas um marco para o Ethereum — é um sinal claro de que o mercado está mudando, e mudando rápido. Quem descobriu como comprar Ethereum no passado, agora comemora, e esse ciclo pode se repetir agora com altcoins em plena ascensão.

Com bilhões sendo travados em ETH, a liquidez diminui, a pressão de compra aumenta e o capital começa a migrar para projetos que ainda estão no início da jornada, como Bitcoin Hyper, MaxiDoge, Token6900, Snorter, Best Wallet e Wall Street Pepe.

Esse é o tipo de cenário que transforma investidores atentos em verdadeiros cases de sucesso — mas apenas para quem age no momento certo. Todas essas pré-vendas ainda oferecem preços promocionais, bônus progressivos e acesso direto à fase de multiplicação, enquanto o Wall Street Pepe segue entregando valorização surpreendente e potencial de lucros ainda maiores. Oportunidades assim não ficam abertas por muito tempo.

>>> Garanta seu lugar na altseason agora — invista no futuro <<<

Este é um conteúdo patrocinado e não reflete necessariamente a opinião da Jovem Pan.