Quem é Éderson, a nova convocação de Ancelotti para o lugar de Wesley

A Seleção Brasileira precisou mexer em suas peças às vésperas da estreia na Copa do Mundo de 2026, neste domingo (7). Após a confirmação do corte do lateral-direito Wesley França, que sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda durante o amistoso contra o Egito no sábado (6), o técnico Carlo Ancelotti agiu rápido. O escolhido para herdar a vaga nos Estados Unidos foi o volante Éderson, um dos principais pilares da Atalanta, da Itália.

Nascido em Campo Grande (MS), Éderson dos Santos tem 26 anos e construiu uma trajetória no futebol que começou no Desportivo Brasil (SP) e ganhou projeção nacional atuando pelo Cruzeiro entre 2018 e 2019. Em 2020, foi contratado pelo Corinthians, mas acabou não encontrando espaço e foi emprestado para o Fortaleza, onde ajudou na histórica conquista de uma vaga na Copa Libertadores com o clube.

Com o desempenho alcançado pelo time cearense, Éderson foi notado pelos europeus e, em 2022, foi transferido para a Salernitana, da Itália, e, apenas seis meses depois, foi comprado pela Atalanta. No novo clube, foi peça fundamental no título inédito da Liga Europa na temporada 2023/24.

O bom momento do volante pelo Atalanta já vem atraindo olhares de outros times europeus, inclusive de fora do Campeonato Italiano. Rumores da imprensa inglesa apontam que o atual clube do jogador já conversa sobre sua transferência para o Manchester United, da Premier League. Os valores da negociação giram em torno de 45 milhões de euros (cerca de 268 milhões de reais), incluindo bônus. No United, sob o comando do técnico Michael Carrick, o meio-campista de 26 anos chega com o status de substituto imediato do brasileiro Casemiro.

Na Seleção

A convocação de Éderson para a vaga de um lateral-direito cria dúvida sobre como o Brasil vai se estruturar. Embora o veterano Danilo seja o substituto natural na posição de Wesley, a presença do volante da Atalanta abre possibilidade para novas variações táticas.

Na Europa, ele já atuou como primeiro volante, meia centralizado e caindo pelos lados, possibilitando novas alternativas para o meio-campo. Acostumado com o ritmo físico da Série A italiana e de competições europeias, Éderson tem ainda um perfil de intensidade exigido em Copas do Mundo.

Esta não é a primeira experiência do atleta com a camisa amarelinha. Ele fez parte do ciclo recente da Seleção, somando três partidas oficiais sob o comando de Dorival Júnior, incluindo os jogos contra a Colômbia pela Copa América e Argentina, nas eliminatórias.

Integrado de última hora ao grupo em solo americano, o sul-mato-grossense deve chegar aos Estados Unidos na segunda (8). O Brasil estreia no torneio no sábado (13), contra o Marrocos, já com a possibilidade de ter Éderson no gramado.