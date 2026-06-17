Durigan diz que a tendência é acabar os subsídios para combustíveis

Ministro da Fazenda se absteve de indicar se haveria algum gatilho para o fim dos benefícios

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quarta-feira (17), que os subsídios concedidos pelo governo para baratear os combustíveis vão acabar se o fim da guerra do Irã levar a uma queda dos preços de petróleo – e, consequentemente, a um alívio nas pressões sobre a inflação.

Falando com jornalistas na saída de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, que ocorreu entre as 10 horas e as 13 horas, Durigan se absteve de indicar se haveria algum gatilho para o fim dos benefícios. “Vamos monitorar, mas a tendência é acabar os subsídios”, disse o ministro da Fazenda.

Segundo Durigan, a inflação continua sendo um tema de preocupação global e pressionando a política monetária de diversos países, mas pode ter um alívio com o anúncio de um acordo de paz para o Irã. No Brasil, a expectativa é que alguma reversão da alta dos preços de petróleo também alivie os preços.

“Espero que agora, com esse cessar-fogo que foi recentemente anunciado, a gente siga com a diminuição do preço do petróleo, fazendo com que a inflação diminua com a redução do preço dos combustíveis”, disse ele.