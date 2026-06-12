Inflação desacelera e fecha maio em 0,58%, diz IBGE

Alta do mês passado foi menor que a de abril, quando o índice teve um avanço de 0,67%; informações foram divulgadas nesta sexta-feira (12) pelo Instituto

Grupo Alimentos e Bebidas foi responsável por metade da inflação de maio, com alta de 1,33%

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou maio com alta de 0,58%, ante um avanço de 0,67% em abril, informou nesta sexta-feira (12) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A taxa acumulada pela inflação no ano ficou em 3,20%. O resultado acumulado em 12 meses foi de 4,72% até maio, ante taxa de 4,39% até abril, acima, portanto, do teto da meta do Banco Central (BC), de 4,50%.

O resultado também ficou acima das estimativas do Projeções Broadcast, que apontavam uma mediana de 0,55%. As projeções iam de 0,46% a 0,75%.

O grupo Alimentos e Bebidas respondeu por metade do resultado do mês, com alta de 1,33% e 0,29 ponto porcentual de impacto.

Em seguida, vêm os grupos de Habitação, com 1,22% de variação e 0,18 p.p. de impacto, e Saúde e Cuidados pessoais, cuja alta foi de 0,90% e o impacto de 0,12 p.p. O subitem com maior impacto individual (0,15 p.p.) foi Energia elétrica residencial, que subiu 3,67%.

Os preços de Transportes caíram 0,46%, após alta de 0,06% em abril. O grupo deu uma contribuição negativa de 0,09 ponto porcentual para o IPCA.

Os preços de Combustíveis tiveram queda de 1,95% em maio, após avanço de 1,80% no mês anterior. A gasolina caiu 1,46%, após ter registrado alta de 1,86% em abril, enquanto o etanol recuou 6,20%, após alta de 0,62%.

O Estadão/Broadcast calcula o impacto de cada grupo no IPCA com base na variação mensal e no peso mensal disponíveis no Sistema IBGE de Recuperação Automática (Sidra). O resultado pode ter divergências pontuais com o impacto divulgado pelo IBGE, que considera mais casas decimais do que as disponibilizadas publicamente na taxa de cada item.