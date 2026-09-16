BC reduz taxa de juros a 13,75% ao ano

Em comunicado, o Copom disse que a decisão é 'compatível com a estratégia' de convergir a inflação à meta, mas afirmou haver 'cenário de incerteza' para a continuidade dos cortes

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) decidiu nesta quarta-feira (16) reduzir a taxa básica de juros para 13,75% ao ano. Esse é o quinto corte consecutivo de 0,25 ponto percentual.

Em comunicado, o comitê afirmou que “a decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta”.

A Selic é o principal instrumento do Banco Central para levar a inflação para a meta de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para baixo ou para cima. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) está anualizado em 4,22%.

O comitê afirmou que os riscos para a inflação, seja de alta ou queda, estão “mais elevados que o usual”. O Boletim Focus, divulgado na segunda-feira (14), mostrou que o mercado financeiro espera que o IPCA termine a 4,90% em 2026. Para 2027, a projeção é de que o índice encerre a 4,30%.

O comitê destacou também que a conjuntura atual é “caracterizada por significativo aumento da incerteza” e “demanda serenidade e cautela na condução da política monetária”. O Copom ressaltou a redução da atividade econômica doméstica, apesar de o mercado de trabalho estar aquecido.

Disse também acompanhar os impactos da condução fiscal brasileira na política monetária. Assim, para a próxima reunião de 3 e 4 de novembro está incerta a continuidade dos cortes da Selic.

Sobre o quadro externo, o comitê ressaltou a instabilidade externa ocasionada pelos conflitos armados no Oriente Médio e pela indefinição sobre a política monetária de alguns países. Para o Copom, o cenário demanda cautela de países emergentes em razão da “elevada volatilidade de preços de ativos e de commodities”.