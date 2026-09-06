JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Fast News 1ª Edição | 11h00 - 13h00
Macroeconomia

Fecomércio vê impacto relevante no comércio com fim da escala 6×1

Entidade defende jornada de 40 horas com possibilidade de regras específicas por negociação coletiva para diferentes setores

Jovem Pan

Manifestação pelo fim da escala de trabalho 6X1 na Avenida Paulista
Manifestação pelo fim da escala de trabalho 6X1 na Avenida Paulista LEANDRO CHEMALLE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

A possível redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6×1 devem aumentar os custos e criar dificuldades de adaptação para empresas do comércio e de serviços, segundo avaliação da assessora jurídica da Fecomércio-SP, Karina Negrelli.

Em entrevista à Jovem Pan, ela afirmou que os efeitos tendem a ser maiores em atividades que dependem de mão de obra intensiva.

“A situação da redução da jornada de trabalho e da escala especialmente de 6 por 1 para 5 por 2 traz enormes desafios para o comércio e serviços”, disse.

Segundo Karina, o período de adaptação previsto é curto e muitas empresas trabalham com margens reduzidas para absorver uma mudança que, na avaliação da entidade, pode aumentar significativamente o custo da mão de obra.

A representante da Fecomércio afirmou que a entidade não é contra a modernização das relações de trabalho, mas defende que diferentes setores possam estabelecer regras próprias.

“As atualizações e as modernizações são sempre necessárias e desejáveis. O que ocorre é que estabelecer condições únicas para as diversas atividades profissionais e econômicas no Brasil não atende à realidade de muitas demandas”, afirmou.

Ela destacou que as negociações coletivas já permitem ajustes entre sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais e defendeu a manutenção desse mecanismo.

Segundo Karina, a média semanal de horas trabalhadas no Brasil já está em 38,4 horas, abaixo do atual limite constitucional de 44 horas.

Fecomércio defende regras específicas por setor

Durante a tramitação da proposta, a Fecomércio apresentou sugestões para que a jornada geral de 40 horas possa conviver com regimes especiais estabelecidos por negociação coletiva.

“A nossa proposta era que pudesse ser feita uma alteração que permitisse conviver o sistema, o regime geral de 40 horas, mas também não reduzir a hipótese de atuação das negociações coletivas apenas em situações excepcionais”, afirmou.

A entidade defende ainda a possibilidade de regimes diferenciados previstos em lei, de acordo com as necessidades de cada setor.

A proposta de redução da jornada avançou na Comissão de Constituição e Justiça e, segundo a expectativa relatada durante a entrevista, deve ter sua votação retomada após as eleições.

Assuntos

continue lendo

Colheita de soja na Fazenda Itamarati, do grupo Amaggi, em Tangará da Serra(MT) Macroeconomia Balança comercial brasileira registra superávit de US$ 7,4 bilhões em agosto O desempenho foi impulsionado pelo crescimento das exportações que cresceram quase 12,2%
  1. PIB brasileiro tem 5º maior crescimento do mundo no 2º trimestre; leia ranking Agência Brasil · há 5 dias
  2. Governo estima aumento do salário mínimo para R$ 1.741 em 2027 Jovem Pan · há 6 dias
  3. Prejuízo líquido dos Correios sobe no 1º semestre, mas cai no 2º trimestre Estadão Conteúdo · há 1 semana
  4. Governo prorroga subvenção à gasolina até 9 de setembro, quando vence MP Estadão Conteúdo · há 2 semanas