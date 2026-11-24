Empresa volta a produzir com a compra de 42% da Neomille

O Conselho de Administração da Petrobras aprovou, nesta segunda-feira, (23), a compra de 42% de participação na Neomille S.A., empresa produtora de etanol de milho do Grupo Cerradinho.

A aquisição, no valor de R$ 2,8 bilhões, prevê a atuação na produção e comercialização de combustíveis de baixo carbono, com capacidade de produção de etanol de 800 milhões de litros por ano.

“A transição energética demanda um portfólio cada vez mais diversificado, capaz de combinar a produção de petróleo e gás com o desenvolvimento de combustíveis renováveis e de baixo carbono”, avaliou a presidente da estatal, Magda Chambriard.

Segundo Magda, “a entrada no setor de etanol representa um passo importante na construção de competências, parcerias e oportunidades de negócios que contribuirão para manter a relevância da Petrobras na oferta de energia nas próximas décadas”

O acordo permitirá que a Petrobras e o grupo Cerradinho potencializem relações comerciais em diversas frentes envolvendo etanol, óleo técnico de milho (TCO), diesel, ureia e enxofre.

“Vamos criar valor, compartilhar competências e identificar oportunidades de integração com diferentes negócios da Petrobras. Ao conectar a produção de biocombustíveis, logística, comercialização e novas rotas de combustíveis de baixo carbono reforçamos nossa estratégia integrada e competitiva para a transição energética”, disse o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, William Nozaki.