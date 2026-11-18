Pesquisa divulgada nesta terça-feira (18) detalha disparidades estruturais no país e mostra que a população negra enfrenta os maiores índices de violência, além de menor acesso a emprego, educação e renda

Homens pretos ou pardos concentraram 71,3% dos homicídios registrados no Brasil em 2024, segundo dados inéditos da terceira edição da pesquisa Desigualdades Sociais por Cor ou Raça, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento escancara como a violência letal atinge de forma desproporcional a população negra, refletindo um cenário mais amplo de vulnerabilidade que também se estende à segurança pública, ao mercado de trabalho e ao acesso à educação.

De acordo com o IBGE, a percepção de insegurança no país é significativamente maior entre pessoas pretas e pardas do que entre brancas, com destaque ainda mais negativo para as mulheres negras. Esse abismo na segurança é acompanhado por barreiras históricas em outras áreas fundamentais da vida em sociedade.

Desemprego e desigualdade salarial

No mercado de trabalho, a pesquisa aponta que a cor da pele continua ditando as oportunidades. Embora os pardos tenham representado 44,1% da força de trabalho em 2025, eles somavam 51,1% dos desocupados (enquanto as pessoas pretas respondiam por 14,7% dos desocupados).

O fosso salarial também se mantém acentuado: o rendimento médio mensal das pessoas ocupadas brancas atingiu R$ 4.425, ficando consideravelmente acima dos valores de pessoas pretas (R$ 2.585) e pardas (R$ 2.672). Em termos de ganho por hora, a média de pessoas brancas chegou a R$ 27, contra R$ 16 para pretas e R$ 17 para pardas. Já a informalidade atinge de forma mais drástica as mulheres pretas ou pardas, grupo em que 45,5% trabalham sem formalização.

Educação e barreiras na formação

Na área educacional, embora tenha havido avanços, as disparidades persistem. As taxas de analfabetismo entre pessoas pretas (7,0%) e pardas (6,3%) continuam sendo mais que o dobro das registradas entre a população branca (2,8%). No ensino superior, o abismo fica evidente: entre os jovens brancos de 18 a 24 anos, 39,6% frequentavam ou haviam concluído a faculdade, ante 19,9% entre pretos e 22,4% entre pardos.

O estudo completo do IBGE reforça que as desigualdades raciais estruturais permeiam o desenvolvimento socioeconômico brasileiro, exigindo atenção contínua para a formulação de políticas públicas voltadas à equidade no país.

*texto produzido com auxílio de IA