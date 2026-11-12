IPCA desacelera para 0,14% em outubro puxada por quedas na conta de luz e gasolina

Apesar do alívio no transporte e na habitação, alta de alimentos como tomate (19,57%) e carnes (2,27%) impediu recuo maior do IPCA; no acumulado de 12 meses, índice chega a 4,63%

A inflação oficial do país desacelerou em outubro e fechou o mês em 0,14%, após registrar alta de 0,82% em setembro. Os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foram divulgados nesta quinta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com o resultado, o indicador acumula alta de 4,10% no ano e de 4,63% nos últimos 12 meses.

O alívio no bolso do consumidor veio principalmente das quedas nos grupos Transportes (-0,59%) e Habitação (-0,51%). Na ponta oposta, o setor de Alimentação e bebidas registrou a maior variação (1,04%) e foi o principal responsável por segurar o índice no campo positivo, com impacto de 0,22 ponto percentual.

Individualmente, o item que mais ajudou a conter a inflação foi a energia elétrica residencial, que caiu 1,92% em outubro — após disparar 7,98% em setembro. A redução reflete a mudança da bandeira tarifária amarela para a verde, que não gera cobrança extra na conta de luz. Segundo o IBGE, o grupo Habitação também foi beneficiado pela queda na taxa de água e esgoto, impulsionada por um desconto de 25% na tarifa mínima aplicado em Curitiba.

Quem aliviou e quem pesou no bolso Variação por grupo de despesa -0,59% Transportes -0,51% Habitação 1,04% Alimentação e bebidas 0,22 p.p. Impacto de Alimentação -0,59% Transportes -0,51% Habitação 1,04% Alimentação e bebidas 0,22 p.p. Impacto de Alimentação Fonte: IBGE

Nos Transportes, o recuo foi puxado pelo barateamento das passagens aéreas (-9,21%) e dos combustíveis (-0,31%). Nas bombas, houve queda nos preços médios da gasolina (-0,56%) e do gás veicular (-0,46%), enquanto o óleo diesel (1,66%) e o etanol (1,02%) ficaram mais caros.

“Em relação ao mês anterior, o IPCA de outubro mostra uma redução no preço médio em alguns produtos e serviços que pesam no orçamento, como a gasolina e a energia elétrica. Todavia, no mês, pesaram alguns alimentos como o tomate e as carnes”, afirma Fernando Gonçalves, gerente do IPCA.

Pressão nos alimentos

A alimentação dentro de casa acelerou de 0,96% em setembro para 1,31% em outubro. Os grandes vilões do carrinho de compras no mês foram:

Tomate: +19,57%

+19,57% Cebola: +11,29%

+11,29% Arroz: +4,81%

+4,81% Carnes: +2,27%

Por outro lado, alguns itens deram trégua e ficaram mais baratos, como a cenoura (-9,72%), a batata-inglesa (-2,95%) e o café moído (-1,03%).

De acordo com Gonçalves, o excesso de chuvas prejudicou a oferta de alimentos in natura, ao mesmo tempo em que a alta do óleo diesel encareceu o transporte na cadeia produtiva, repassando custos ao consumidor final.

INPC também perde força

O IBGE também divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) — que mede a inflação para famílias com rendimento de um a cinco salários mínimos. O indicador ficou em 0,22% em outubro, bem abaixo dos 0,82% registrados em setembro.

No ano, o INPC acumula alta de 4,24% e, em 12 meses, soma 4,49% (acima dos 4,29% observados nos 12 meses imediatamente anteriores). Enquanto os produtos alimentícios aceleraram de 0,80% para 1,10%, os itens não alimentícios passaram de 0,83% para -0,07%.

A próxima divulgação do IPCA, com os dados fechados de novembro, está prevista para o dia 11 de dezembro.