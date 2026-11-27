O Ibovespa abriu hoje em alta aos 176.813,92 pontos, na mínima, e logo renovou máximas, saltando quase 7 mil pontos. A valorização é amparada na confirmação de Luiz Carlos Trabuco Cappaz, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, para comandar o Ministério da Fazenda no quarto mandato do presidente reeleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

A indicação oficial realimenta o rali da Bolsa, dando continuidade à forte recuperação dos últimos dias, que já vinha sendo instigada pelas especulações em torno do nome do banqueiro para ocupar a pasta. Assim, na semana até o momento, o principal indicador da B3 sobe cerca de 8%.

“É um bom nome. Dá uma clareza mais significativa para o mercado”, diz Pedro Moreira, sócio da One. Segundo ele, a indicação de Trabuco ao posto traz alivio importante também ao Banco Central, no momento de elevada pressão inflacionária e sinais de desaquecimento da atividade econômica. “Dá tranquilidade para o BC trabalhar. Se não houvesse um sinal neste sentido, dólar poderia voltar para R$ 6 e os juros iriam para cima. Seria uma pressão muito grande para o Banco Central”, completa Moreira.

Apesar da perspectiva de movimentos adicionais, não é uma repetição na mesma magnitude de ontem, diante dos grandes de desafios que o futuro ministro terá pela frente, cita em nota Silvio Campos Neto, economista-sênior da Tendências Consultoria

Na véspera, o Ibovespa subiu 6,07%, aos 176.799,84 pontos – maior alta diária desde 5 de outubro, após o primeiro turno das eleições. Na ocasião, o mercado em Nova York não abriu, devido ao feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos. Reabre hoje, mas a sessão é mais curta, o que pode prejudicar a liquidez no Brasil.

“A perspectiva fica sendo um pouco mais otimista, mas ainda é muito cedo para fazer ajustes nas carteiras. Só houve o anúncio, não tem algo mais concreto para ser analisado”, diz Rodrigo Marcatti economista e CEO da Veedha Investimentos.

O otimismo com o “efeito Trabuco” já transborda no dólar ante o real, nos juros futuros e nas negociações no exterior. No mercado de juros, as taxas registram quedas de quase 100 pontos-base, voltando ao patamar anterior ao primeiro turno da eleição presidencial.

No pré-mercado de Nova York, o EWZ (principal ETF que replica as ações brasileiras lá fora) registra valorização de 13,5% nesta manhã.

Os reflexos no setor financeiro também são expressivos, com os ADRs do Bradesco, Itaú Unibanco e Santander subindo de maneira firme e robusta nos Estados Unidos.

A visão de especialistas é que a escolha de Trabuco eleva a confiança do mercado na condução econômica e no compromisso com a responsabilidade fiscal aliada à inclusão social. Investidores aguardam que o novo ministro lidere medidas para conter gastos obrigatórios, contando com o respaldo direto de Lula, apesar de eventuais resistências da oposição e de alas da esquerda.

Patrick Buss, da Manchester, avalia que o mercado no pós-segundo das eleições turno ficou bastante receoso com a possibilidade de um quarto governo de Lula “bastante gastador”, voltado para aumento de custos e sem observar a inflação e a necessidade de corte de custos para redução de juros. Por isso, segundo ele, houve quedas muito fortes no pós-segundo turno e um ambiente bastante pessimista.

“Mas essa indicação e essa aprovação do Trabuco para o Ministério da Fazenda indica que o no governo Lula 4 existe uma possibilidade muito grande – obviamente ainda não temos a confirmação de nada em relação ao que de fato será feito – de uma rotina muito mais fiscalista, mais voltada para pragmatismo”, avalia Buss.

Divulgada nesta manhã pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,1% no trimestre móvel de agosto a outubro de 2026, igualando o menor patamar da série histórica, registrado em dezembro de 2025 O dado veio idêntico à mediana das projeções.

Segundo a Terra Investimentos, o mercado de trabalho brasileiro continua operando em patamares historicamente aquecidos, mas a taxa de desemprego dá sinais de ter encontrado um piso próximo às suas mínimas históricas.

O ambiente externo também joga a favor do Ibovespa. As bolsas em Nova York abriram em alta, recuperando parte das perdas recentes no setor de tecnologia.

Às 11h32, o Ibovespa subia 1,62%, aos 179.667,82 pontos, ante alta de 3,86%, na máxima em 183.625,66 pontos, e mínima de abertura em 176.813,92 pontos (+0,01%). Após alta mais cedo, Vale cedia 1,24% e Petrobras, entre 0,30% (PN) e -1,36%. Já os papéis de bancos subiam. Bradesco ON avançava 3,25%, por exemplo.