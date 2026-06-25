Sete empresas valem 37% do S&P 500. Em dez anos, o percentual triplicou. E 80% de todo o capital de risco do planeta agora vai para uma única tecnologia.

A NVIDIA vale o dobro do PIB do Brasil. Só ela

A NVIDIA, sozinha, vale mais que o dobro de tudo que o Brasil produz em um ano.

Pare e absorva esse número, porque ele descreve a maior concentração de riqueza da história moderna.

As sete maiores empresas de tecnologia do mundo — Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, NVIDIA, Meta e Tesla, as chamadas “Magnificent Seven” — representam hoje entre 34% e 37% de todo o valor do S&P 500. O índice que mede as 500 maiores empresas dos Estados Unidos tem mais de um terço do seu valor concentrado em sete companhias. Em 2016, esse percentual era de 12,5%. Triplicou em dez anos. E continua a subir.

A NVIDIA, que fabrica os chips que alimentam a inteligência artificial, valorizou 1.178% em três anos. Foi a primeira empresa da história a atingir 5 trilhões de dólares em valor de mercado. Para dar perspectiva: o PIB inteiro do Brasil em 2025 foi de cerca de 2,2 trilhões de dólares.

A OpenAI, por sua vez, saiu de uma avaliação de 29 bilhões de dólares em 2023 para 852 bilhões em março de 2026. Crescimento de 2.838% em menos de três anos. Nenhuma empresa na história do capitalismo cresceu nessa velocidade, nesse patamar.

Oitenta por cento do dinheiro do mundo

O capital de risco segue o mesmo caminho. No primeiro trimestre de 2026, fundos globais investiram 242 bilhões de dólares em startups. Em um único trimestre. Desse total, 80% foi para empresas de inteligência artificial.

Oitenta por cento.

De cada cinco dólares que investidores colocaram em startups no mundo, quatro foram para IA. Todo o resto — saúde, fintech, educação, energia, agronegócio — dividiu os 20% que sobraram.

Quando o dinheiro fala tão alto assim, não é aposta. É veredicto.

O aviso do padrinho

Geoffrey Hinton, conhecido como “padrinho da IA” e ganhador do Nobel em 2024, resumiu o efeito com uma franqueza que deveria ser cravada em pedra: “A inteligência artificial vai tornar poucas pessoas muito mais ricas e a maioria das pessoas mais pobres.”

Hinton não especula. Descreve o que já acontece.

A proporção entre o que ganha um CEO americano e o que ganha um trabalhador médio chegou a 285 para 1. Para cada dólar que o funcionário leva para casa, o CEO leva 285.

Enquanto isso, o mundo tateia soluções que há cinco anos pareceriam ficção:

122 projetos-piloto de renda básica universal operam em 33 estados americanos

66% dos americanos são favoráveis à renda básica

Bernie Sanders propôs um imposto sobre robôs

A OpenAI publicou documento defendendo um fundo de riqueza pública e semana de 32 horas

A Brookings Institution propõe migrar impostos do trabalho para o consumo

A Irlanda tornou permanente, em 2026, um programa de renda básica para artistas

Quando dois terços de um país pedem que o governo dê dinheiro para as pessoas simplesmente existirem, algo quebrou de forma profunda no contrato social.

A curva que ninguém pretende frear

Em 2016, sete empresas representavam 12,5% do S&P 500. Hoje representam 37%. Em menos de dez anos, a riqueza triplicou no topo enquanto o chão do mercado de trabalho rachou em mil pedaços.

Se essa curva continuar — e nada indica que vá parar — em 2030 teremos um punhado de empresas valendo mais do que países inteiros e centenas de milhões de pessoas sem lugar na economia.

Não é ficção. Não é exagero. É a trajetória dos dados. A pergunta não é mais se vai acontecer. Já acontece.

Referências: S&P Dow Jones Indices, composição do S&P 500 (2026); NVIDIA, relatórios trimestrais e valor de mercado; OpenAI, avaliações sucessivas 2023-2026; PitchBook/CB Insights, dados de venture capital global Q1 2026; Geoffrey Hinton, Nobel Lecture (dezembro de 2024); Brookings Institution, “Tax Policy for an Automated Economy”; dados de renda básica: Stanford Basic Income Lab.