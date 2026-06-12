Nubank diz que enviou email por engano para clientes sobre suposta liquidação

A mensagem errada afirmava que o Banco Central havia decretado a liquidação e que o cliente deveria resgatar parte dos investimentos no Fundo Garantidor de Créditos (FGC)

Clientes do Nubank foram surpreendidos nesta sexta-feira (12) com um email do banco informando que a instituição havia tido a liquidação extrajudicial decretada. Em nota enviada à Jovem Pan, a empresa esclareceu que a mensagem foi um “erro operacional”.

“O Nubank informa que um erro operacional pontual, já identificado e solucionado, provocou o envio de mensagens indevidas a uma parcela de sua base de clientes”, explicou a instituição financeira.

A mensagem errada afirmava que o Banco Central havia decretado a liquidação e que o cliente deveria resgatar parte dos investimentos no Fundo Garantidor de Créditos (FGC). “A instituição permanece com todas as suas licenças ativas e sem qualquer impacto para sua operação, que segue com segurança e estabilidade. Pedimos desculpas aos nossos clientes pelo ocorrido e reforçamos nosso compromisso em manter a qualidade dos serviços prestados e a transparência na relação com todos”, diz outro trecho do comunicado divulgado pelo Nubank.

Boato sobre fechamento

Em janeiro, o Nubank se envolveu em outra polêmica, dessa vez sem ter sido provocada pela própria instituição. Publicações surgiram nas redes sociais sugerindo que o banco estaria prestes a fechar as portas ou decretar falência. Contudo, a informação era falsa.

O banco digital se manifestou para desmentir os boatos e classificou as publicações como “fake news”. Em nota, a instituição reafirmou sua saúde financeira, destacando que continua operando normalmente e em plena expansão.

Os boatos do fechamento do Nubank surgiram em meio à liquidação do Will Bank, ocorrida naquela semana.











