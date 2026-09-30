WEG investirá R$ 840 milhões em geradores para atender data centers

Plano amplia fábricas na América do Norte e prevê quintuplicar a capacidade global até 2030; primeira etapa entra em operação no México em 2027.

A WEG anunciou na segunda-feira (28) um investimento de US$ 165 milhões, cerca de R$ 840 milhões, para ampliar a produção de geradores na América do Norte. O plano mira a procura por energia para operações críticas nos Estados Unidos, especialmente data centers.

Segundo o comunicado ao mercado, a expansão ocorrerá em duas etapas. A companhia prevê chegar a uma capacidade global de cerca de 50 geradores por dia em 2030, ante os atuais 10. A meta considera as fábricas no México, nos EUA, no Brasil e na China.

O investimento amplia os negócios incorporados com a aquisição da Marathon. A expansão dos centros de dados abre mercado para fabricantes de equipamentos elétricos, além de fornecedores de chips e servidores.

Expansão começa pelo México

A primeira etapa terá US$ 24 milhões para comprar e adaptar um prédio ao lado do parque industrial de Quma I, em Atotonilco de Tula, no México. A unidade fará a montagem de geradores, com início previsto para o segundo trimestre de 2027.

A segunda fase receberá US$ 141 milhões para construir duas instalações industriais. A WEG ainda definirá a localização na América do Norte. O projeto inclui a fabricação de componentes, como eixos, carcaças e enrolamentos elétricos.

Energia acompanha expansão da IA

Os data centers abrigam equipamentos que processam e armazenam informações. A expansão da inteligência artificial aumenta a necessidade de eletricidade e de infraestrutura capaz de manter essas operações.

Em relatório publicado em abril de 2026, a Agência Internacional de Energia (AIE) estimou que o consumo mundial de eletricidade dos centros de dados quase dobrará até 2030. A projeção passa de 485 terawatts-hora em 2025 para 950 terawatts-hora no fim da década, cerca de 3% do consumo global.

A agência também identificou restrições no fornecimento de equipamentos elétricos e atrasos na conexão de novos projetos às redes. Nos Estados Unidos, essas dificuldades levam desenvolvedores a buscar geração de energia no próprio local.

Para a WEG, o plano anunciado busca atender a esse mercado com mais capacidade industrial. O cronograma distribui a expansão até 2030, quando a companhia prevê concluir a segunda etapa.

Fonte: WEG, Agência Internacional de Energia.