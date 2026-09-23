iFood e Rappi ampliam aposta no varejo além da entrega de comida

iFood prevê R$ 24 bilhões para restaurantes, varejo, tecnologia e serviços financeiros; Rappi aposta em compras com entregas em dez minutos.

O iFood anunciou em 16 de setembro investimentos de R$ 24 bilhões no Brasil até março de 2027, segundo a Reuters. O plano inclui restaurantes, novas categorias de varejo, tecnologia e serviços financeiros.

A Rappi também aposta nas compras além das refeições. Em entrevista ao programa C-Level, da Folha de S.Paulo, publicada na mesma data, o presidente da empresa no Brasil, Guillermo Formigoni, destacou a expansão do varejo com entregas rápidas.

O destino dos investimentos

O pacote do iFood é 41% maior que o do ciclo anterior. Segundo a empresa, mais de R$ 2 bilhões serão destinados a tecnologia e inovação, incluindo inteligência artificial. O anúncio reúne frentes distintas, sem destinar todo o valor às entregas de supermercado e farmácia.

O presidente-executivo do iFood, Diego Barreto, disse à Exame que R$ 5 bilhões irão para o iFood Pago, principalmente para crédito. Outros R$ 1 bilhão serão destinados ao negócio de benefícios.

Segundo Barreto, cerca de 30% do resultado já vem de negócios além da entrega de comida. A expectativa é chegar à metade em até dois anos. A projeção indica a busca por diversificação, enquanto restaurantes continuam entre os destinos dos investimentos.

A operação por trás da rapidez

Na Rappi, a proposta do serviço Turbo é entregar compras em dez minutos, afirmou Formigoni à Folha. A operação utiliza pequenos galpões de estoque, conhecidos como dark stores, de onde saem os produtos.

Segundo o executivo, a rede tinha 21 unidades na cidade de São Paulo e outras 19 em cidades como Recife, Fortaleza e Belo Horizonte. Os funcionários têm cerca de dois minutos e meio para separar os pedidos. Esse tempo é apenas uma etapa até a entrega ao consumidor.

Planos distintos para crescer

O iFood combina a expansão das entregas com crédito e benefícios. Na Rappi, Formigoni afirmou que a prioridade dos investimentos está na experiência de compra e na tecnologia. Oferecer crédito no Brasil, disse, estava fora dos planos para os 18 meses seguintes à entrevista.

Os anúncios mostram duas estratégias para ampliar os negócios em torno das compras pelo aplicativo. O desafio de transformar essa expansão em resultado permanece: as projeções dos executivos são metas. Os investimentos anunciados não demonstram, por si só, a rentabilidade das novas operações.

Fonte: Declarações do iFood e de seus executivos à Reuters e à Exame.