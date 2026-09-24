Itaú investe na Simile, startup de IA que simula comportamento humano
O Itaú Unibanco anunciou na terça-feira (22) que seu braço de investimentos em startups, o Itaú Ventures, participou de uma rodada de financiamento da Simile. A empresa americana desenvolve inteligência artificial para simular como grupos de pessoas podem reagir a produtos, serviços e outras decisões.
O banco não divulgou o valor do aporte. O investimento integra uma extensão da Série B da Simile, anunciada em julho, que avaliou a startup em US$ 2 bilhões. Na ocasião, a empresa informou ter levantado mais de US$ 200 milhões. Esse montante se refere à rodada, não ao cheque do Itaú.
O que a Simile faz
A plataforma testa hipóteses com populações simuladas para estimar possíveis respostas antes de uma decisão ser colocada em prática. No Itaú, a ferramenta é usada como complemento a pesquisas e conversas com clientes, segundo o comunicado do banco. Os resultados são tratados como hipóteses e comparados com pesquisas feitas com pessoas reais.
O Itaú afirma que as simulações não reproduzem clientes específicos nem usam dados pessoais na plataforma. As equipes do banco continuam responsáveis pelas decisões finais. O comunicado não apresenta uma medida independente da precisão dos resultados no uso cotidiano do banco.
Em um relato publicado pela Simile, a startup descreve o uso da ferramenta na pesquisa sobre o Pix Automático. Segundo a empresa, uma etapa de pesquisa que normalmente levaria cinco semanas foi concluída em quatro dias úteis. O relato é um estudo de caso da fornecedora, e não demonstra que o mesmo ganho de tempo se repita em outras pesquisas.
Cliente antes de investidor
O Itaú foi o primeiro cliente da Simile na América Latina. O banco afirma que já havia disponibilizado milhares de simulações para uso em diferentes áreas antes de decidir investir. A relação começou por iniciativas de pesquisa do Instituto de Ciência e Tecnologia Itaú com o Stanford HAI, ligado à Universidade Stanford.
A Simile anunciou sua Série B em julho de 2026, com avaliação de US$ 2 bilhões após a rodada. Em comunicado próprio, a startup informou que Greenoaks e Index Ventures dividiram a liderança do financiamento. O investimento do Itaú amplia uma parceria comercial já existente, mas o banco não detalhou os termos financeiros da sua entrada.
Fontes: Instituto de Ciência e Tecnologia Itaú, comunicado de 22/09/2026. Simile, anúncio da Série B em 30/07/2026, Simile, estudo de caso sobre o Itaú em 11/09/2026.
Assuntos
continue lendo
- Custo de IA impulsiona corrida por anúncios em respostas de chat Giovanni Cocco · há 6 dias
- IA reconhece marcas, mas indica concorrentes em 89% das buscas. Giovanni Cocco · há 1 semana
- Startup potiguar recebe aporte de R$5 milhões e chega a R$50 milhões de valor de mercado Luciene de Oliveira · há 1 semana
- Brasil se aproxima de 1 milhão de veículos eletrificados e amplia desafio para seguradoras e oficinas Luciene de Oliveira · há 1 semana