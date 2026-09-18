Custo de IA impulsiona corrida por anúncios em respostas de chat

Com apenas 5% de conversão em planos pagos e custos bilionários de processamento, empresas buscam anúncios nativos para monetizar 460 bilhões de consultas até 2028.

A conta alta para processar inteligência artificial e o teto do modelo de assinaturas forçam uma revolução econômica no setor de tecnologia. Dados da consultoria Menlo Ventures revelam que apenas 3% a 5% dos clientes pagam mensalidades em aplicativos de IA. Mais de 90% das interações consomem fichas computacionais de forma gratuita. O descompasso entre a despesa com servidores e a receita direta obriga desenvolvedores a testar a inserção de publicidade contextual nas respostas dos assistentes virtuais.

A presença de marcas em diálogos automatizados desperta cautela em investidores e pioneiros do setor. O cofundador do LinkedIn, Reid Hoffman, alertou que mensagens comerciais mal calibradas podem corroer a confiança do público nos assistentes virtuais. O presidente-executivo da Snowflake, Sridhar Ramaswamy, ex-chefe de anúncios do Google, afirmou que o patrocínio cria o risco de os modelos distorcerem respostas para beneficiar anunciantes.

O mercado, porém, busca modelos que separem a resposta técnica do bloco comercial.

O esgotamento dos velhos formatos da web

Os formatos tradicionais de publicidade digital não funcionam na era dos assistentes de linguagem. O modelo clássico de banners gráficos do Google AdSense rende médias de US$ 2,50 por mil exibições e exige páginas repletas de textos navegáveis. Nos chats de IA, a tela é dominada por conversas diretas e respostas objetivas em tempo real. Além disso, as exigências de privacidade impedem o uso de rastreadores invasivos para monitorar o histórico de navegação dos indivíduos.

A saída encontrada pelos engenheiros consiste em substituir o rastreamento comportamental pela afinidade semântica instantânea. Em vez de vigiar os passos do público pela internet, sistemas modernos calculam a proximidade matemática entre a consulta e o produto anunciado. Para proteger segredos corporativos e dados pessoais, os cálculos de significado ocorrem no próprio aparelho do cliente. Servidores de mídia recebem apenas coordenadas numéricas anônimas, garantindo sigilo absoluto ao diálogo.

A escala de um mercado de centenas de bilhões de consultas

O tamanho desse mercado em formação atrai a atenção de grandes fundos de investimento. Projeções da consultoria Gartner e de relatórios setoriais apontam que a IA conversacional deve atingir 460 bilhões de interações anuais até 2028. Cerca de 115 bilhões dessas consultas ocorrerão em copilotos, ferramentas de programação e aplicativos independentes.

Levantamentos de mercado indicam que 20% desse tráfego possui intenção comercial direta, abrindo espaço para um segmento de dezenas de bilhões de dólares.

A atratividade econômica dos assistentes virtuais reside no alto valor cobrado por mil exibições em ambientes técnicos. Em setores como finanças e desenvolvimento de software, a publicidade contextual atinge valores entre US$ 35 e US$ 40 por mil exibições. A taxa de cliques supera a marca de 1%, ultrapassando com folga a média da web aberta. Ao repassar até 70% dessa receita bruta aos desenvolvedores, as novas plataformas de infraestrutura permitem que criadores cubram os gastos de processamento.

Para investidores de capital de risco, essa equação financeira traz segurança aos aportes no setor de inteligência artificial. A monetização de consultas gratuitas estanca a queima acelerada de caixa com despesas de servidores.

Em vez de consumir recursos dos fundos para subsidiar o processamento de clientes não pagantes, as empresas conseguem direcionar o capital para aprimoramento do produto e expansão de mercado.

A corrida pela infraestrutura neutra

O surgimento de plataformas dedicadas a construir essa camada de intermediação marca a nova fase do setor. Uma das ferramentas em teste no mercado é o NotPixel.ai, conjunto de código agnóstico que conecta modelos de provedores como OpenAI, Anthropic e Google a leilões em tempo real. A tecnologia adota a separação estrita entre o texto gerado pela máquina e o cartão patrocinado, evitando manipulação algorítmica e preservando o sigilo de dados.

A disputa pelo controle desse fluxo bilionário de dados definirá a independência do mercado de inteligência artificial. O investidor Marc Andreessen, da gestora Andreessen Horowitz, avaliou que gigantes da tecnologia tentarão construir ecossistemas fechados de publicidade. A resposta para manter um ecossistema aberto depende da consolidação de redes neutras que garantam sustentabilidade financeira aos desenvolvedores sem sacrificar a privacidade dos indivíduos.

Fonte: Gartner, Menlo Ventures (relatório State of Generative AI), NotPixel.ai, manifestações públicas de Reid Hoffman, Sridhar Ramaswamy e Marc Andreessen.