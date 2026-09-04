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Economia

Petrobras informa que Ibama emitiu licença para perfurar mais 3 poços na bacia da Foz do Amazonas

Ministério Público Federal havia questionado o Ibama em relação à retificação da licença de Morpho.

Estadão Conteúdo

Vista da sede da Petrobras no Rio de Janeiro (RJ)
Petrobras ALLISON SALES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A Petrobras informou nesta sexta-feira (04) que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) emitiu a retificação da Licença de Operação nº 1684, incluindo a perfuração dos três poços contingentes previstos originalmente no licenciamento ambiental do bloco FZA-M-59, na bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira.

“Após a autorização do órgão ambiental, a companhia iniciará o planejamento das ações para a continuidade das atividades exploratórias no bloco, com a conclusão da perfuração do poço Morpho e, posteriormente, a perfuração dos poços Manga (fruta), Crotalus e Morpho Extensão”, informou a estatal em nota.

O Ministério Público Federal havia questionado o Ibama em relação à retificação da licença de Morpho.

Segundo o órgão, a licença autorizou apenas a perfuração do poço Morpho.

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