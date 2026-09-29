Taxa de desemprego cai para 5,3% no trimeste encerrado em agosto, revela IBGE

Número representa uma queda de 0,3% em comparação aos três meses encerrados em maio; dados foram divulgados nesta terça-feira (29)

A taxa de desemprego no Brasil ficou em 5,3% no trimestre encerrado em agosto, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta terça-feira (29), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).O resultado representa uma redução de 0,3% em relação ao trimestre encerrado em maio.

Em igual período de 2025, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 5,6%. No trimestre encerrado em julho de 2026, a taxa de desocupação estava em 5,3%.

O rendimento médio real do trabalhador foi de R$ 3.777 no trimestre encerrado em agosto. O resultado representa alta de 3,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 385,6 bilhões no trimestre até agosto, alta de 4,8% ante igual período do ano anterior.