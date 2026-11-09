Pix atinge novo recorde com 319,7 milhões de transações em um único dia
O volume diário de transações via Pix atingiu um novo recorde na última sexta-feira (6), informou o Banco Central nesta segunda-feira, 9. Foram registradas 319,7 milhões de transações em um único dia, que corresponderam a R$ 180,5 bilhões.
O marco substitui o recorde anterior, registrado em 4 de setembro deste ano, quando foram registradas 318,1 milhões de transações.
“O resultado é mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para o funcionamento da economia nacional”, afirma o BC, em nota.
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