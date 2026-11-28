O governo federal, por meio do Ministério da Fazenda, prorrogou, por mais 30 dias, a subvenção de R$ 2,12 por litro de diesel comercializado no país. A portaria que formalizou a renovação foi publicada na sexta-feira (27) em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

A medida busca conter os efeitos da alta internacional do petróleo sobre os preços dos combustíveis no mercado interno, reduzindo a pressão sobre consumidores e setores dependentes do transporte rodoviário. A extensão do benefício foi antecipada pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, na quarta-feira (25).

Segundo as estimativas apresentadas pelo ministro, a renovação deve representar um custo adicional entre R$ 8 bilhões e R$ 10,5 bilhões. O valor não estava incluído no impacto de aproximadamente R$ 75 bilhões já provocado pelas políticas de contenção dos preços dos combustíveis nas contas públicas em 2026.

Com a nova prorrogação, o custo total das medidas poderá chegar a cerca de R$ 85 bilhões neste ano. Do montante já contabilizado, entre R$ 64 bilhões e R$ 65 bilhões correspondem a subvenções aos combustíveis, enquanto aproximadamente R$ 10 bilhões estão relacionados à perda de arrecadação com desonerações tributárias.

Moretti afirmou que a intenção do governo é reduzir gradualmente os incentivos à medida que os preços internacionais do petróleo recuem. Por enquanto, a prioridade da equipe econômica é assegurar o abastecimento e evitar reajustes bruscos nas bombas.

“O custo era estimado em R$ 10,5 bilhões [por mês], mas a gente tem verificado na execução que esses valores giram um pouco abaixo. Na prática, temos visto algo na faixa entre R$ 8 bilhões e R$ 10,5 bilhões”, disse Moretti.

Congresso abriu espaço no Orçamento

A prorrogação se dá após o Congresso Nacional autorizar a exclusão de até R$ 10,5 bilhões em despesas com subsídios ao diesel do cálculo da meta fiscal de 2026. A medida foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na terça-feira (24).

A mudança permitiu reduzir o contingenciamento de despesas de R$ 13,6 bilhões para R$ 12,3 bilhões. Com o desbloqueio de R$ 2,1 bilhões, o governo anunciou a liberação de aproximadamente R$ 3,4 bilhões do Orçamento.

O governo também esperava compensar parte dos gastos com os subsídios por meio de receitas extraordinárias relacionadas à valorização do petróleo, como royalties, tributos sobre o setor e o Imposto de Exportação sobre o produto. Moretti, porém, disse que parte desses recursos só deverá ingressar nos cofres públicos em 2027.

“Na margem, estamos equilibrados, considerando que uma parte dessas receitas entra no ano que vem, porque é como se paga cada um desses tributos”, declarou.

Governo mantém outros benefícios

Além da subvenção ao diesel, o Executivo mantém zerados os tributos federais sobre a gasolina, equivalentes a R$ 0,89 por litro, e sobre o etanol, de R$ 0,19 por litro. Também está em vigor uma subvenção de R$ 0,428 por litro aos produtores de etanol.

Em 13 de novembro, o governo decidiu não renovar o subsídio adicional de R$ 1,40 por litro de diesel importado, mas informou que poderia reavaliar a medida conforme a evolução dos preços internacionais do petróleo.

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, afirmou que, sem os incentivos, a inflação ao consumidor poderia ser pelo menos um ponto percentual maior. Segundo ele, os preços do diesel e da gasolina poderiam ultrapassar R$ 10 por litro sem as medidas de contenção.

“Certamente, a gente teria diesel acima de R$ 10, gasolina acima de R$ 10. Um cenário bem difícil do ponto de vista social e de cadeias logísticas”, disse Ceron.

A retirada gradual dos benefícios deverá ser um dos desafios fiscais de 2027. A manutenção dos subsídios pressiona as contas públicas, enquanto a redução dos incentivos pode elevar os preços dos combustíveis, encarecer o transporte e gerar novos impactos sobre a inflação.

Com informações de Agência Brasil