Resolução publicada nesta terça-feira (24) obriga quem apurou pelo regime de caixa em 2026 a incluir em dezembro as vendas ainda não recebidas; em janeiro, IBS e CBS entram na guia do regime

Micro e pequenas empresas do Simples Nacional que adotaram o regime de caixa em 2026 terão de incluir na apuração de dezembro as vendas e os serviços do ano ainda não recebidos em 31 de dezembro. Com isso, o imposto sobre parte dessas receitas pode vencer antes de o dinheiro entrar na conta.

A regra está na Resolução nº 196 do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), assinada em 16 de novembro e publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (24). Ela alcança inclusive parcelas que ainda não venceram, e os valores incluídos em dezembro não voltam a ser tributados quando forem recebidos.

Segundo o artigo 8º, essa transição e outros trechos da norma têm efeito imediato. O restante vale a partir de 1º de janeiro de 2027, quando a receita passa a ser reconhecida, em regra, no momento da emissão do documento fiscal.

Como a regra afeta quem vende a prazo

No regime de caixa, a empresa do Simples recolhe o imposto no mês em que recebe do cliente. Com a regra de transição, o saldo a receber em 31 de dezembro passa a compor a base de cálculo do próprio mês de dezembro, cuja guia, o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), vence em 20 de janeiro de 2027.

Em uma situação ilustrativa, uma prestadora de serviços que emitiu notas em novembro e dezembro com prazo de 60 dias para pagamento só pagaria o imposto sobre esses valores em janeiro e fevereiro, à medida que recebesse. Pela nova regra, todo o saldo entra na guia de dezembro. Parte do tributo vence, portanto, antes de o cliente pagar.

O calendário de cada obrigação

Apuração de dezembro: a inclusão dos valores a receber vale para quem usou o regime de caixa em 2026 e já está em vigor, conforme o artigo 8º da Resolução nº 196.

a inclusão dos valores a receber vale para quem usou o regime de caixa em 2026 e já está em vigor, conforme o artigo 8º da Resolução nº 196. Nota fiscal de serviço: desde 1º de novembro, micro e pequenas empresas do Simples que prestam serviços sujeitos à NFS-e são obrigadas a emiti-la pelo Emissor Nacional, conforme a Resolução nº 191. Até 31 de dezembro, a nota sai sem os campos de IBS e CBS. A partir de 1º de janeiro, passam a valer as regras desses tributos aplicáveis ao regime, com destaque na nota quando couber.

desde 1º de novembro, micro e pequenas empresas do Simples que prestam serviços sujeitos à NFS-e são obrigadas a emiti-la pelo Emissor Nacional, conforme a Resolução nº 191. Até 31 de dezembro, a nota sai sem os campos de IBS e CBS. A partir de 1º de janeiro, passam a valer as regras desses tributos aplicáveis ao regime, com destaque na nota quando couber. IBS e CBS fora da guia do Simples: o prazo para optar pelo recolhimento da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) pelo regime regular no primeiro semestre de 2027 terminou em 30 de outubro. Quem fez a opção tem até 20 de dezembro, um domingo, para cancelá-la no Portal do Simples Nacional. O cancelamento é irretratável, e a empresa continua no Simples, com os dois tributos de volta ao DAS.

o prazo para optar pelo recolhimento da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) pelo regime regular no primeiro semestre de 2027 terminou em 30 de outubro. Quem fez a opção tem até 20 de dezembro, um domingo, para cancelá-la no Portal do Simples Nacional. O cancelamento é irretratável, e a empresa continua no Simples, com os dois tributos de volta ao DAS. Vendas a órgãos públicos: a Resolução nº 196 exige que essas receitas sejam informadas separadamente, para que o IBS e a CBS sejam destinados ao ente contratante.

a Resolução nº 196 exige que essas receitas sejam informadas separadamente, para que o IBS e a CBS sejam destinados ao ente contratante. Declaração anual: a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis) referente a 2026 deve ser entregue até 31 de março de 2027.

O que conferir com o contador antes da virada

A pergunta que orienta o fechamento do ano é quanto a empresa vai precisar ter em caixa para pagar a guia antes de receber dos clientes. A resposta depende de três frentes.

Financeiro: levantamento dos valores a receber de vendas e serviços de 2026, inclusive parcelas ainda a vencer, com as datas de recebimento cruzadas com a projeção da guia que vence em 20 de janeiro.

levantamento dos valores a receber de vendas e serviços de 2026, inclusive parcelas ainda a vencer, com as datas de recebimento cruzadas com a projeção da guia que vence em 20 de janeiro. Faturamento: definição de quem testa a emissão no sistema nacional e de quem corrige um erro antes que ele atrase o faturamento de janeiro.

definição de quem testa a emissão no sistema nacional e de quem corrige um erro antes que ele atrase o faturamento de janeiro. Sócios e contabilidade: para quem já optou por recolher IBS e CBS fora da guia, comparação do efeito sobre caixa, margem e créditos antes de 20 de dezembro, último dia para manter ou desfazer a escolha.

A primeira guia apurada com IBS e CBS dentro das regras do Simples será a de janeiro de 2027, com vencimento em 20 de fevereiro.